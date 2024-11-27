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Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества - 27.11.2024, ПРАЙМ
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для поставок газа в третьи государства. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:43+0300
2024-11-27T20:54+0300
энергетика
россия
казахстан
газ
сотрудничество
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для поставок газа в третьи государства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля. В нем говорится, что стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны. Отмечается, что реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию России и Казахстана, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.Россия и Казахстан также отметили в заявлении, что природный газ играет важную роль в реализации справедливого энергетического перехода.Согласно документу, стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов и особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов.
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россия, казахстан, газ, сотрудничество
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Газ, сотрудничество
20:43 27.11.2024 (обновлено: 20:54 27.11.2024)
 
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества

Путин заявил о заинтересованности России и Казахстана в газовом сотрудничестве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа территории Оренбургского газоперерабатывающего завода
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для поставок газа в третьи государства.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.
В нем говорится, что стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны.
Отмечается, что реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию России и Казахстана, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.
Россия и Казахстан также отметили в заявлении, что природный газ играет важную роль в реализации справедливого энергетического перехода.
Согласно документу, стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов и особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов.
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
РФ увеличит поставки газа в Узбекистан через Казахстан, заявил Путин
20:36
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНГазсотрудничество
 
 
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