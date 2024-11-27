https://1prime.ru/20241127/gaz-853141674.html

Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества

Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества - 27.11.2024, ПРАЙМ

Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества

Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для поставок газа в третьи государства. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:43+0300

2024-11-27T20:43+0300

2024-11-27T20:54+0300

энергетика

россия

казахстан

газ

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/83653/81/836538181_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb1f0abee9311c0b14ab22b244b7587a.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества, в том числе для поставок газа в третьи государства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля. В нем говорится, что стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны. Отмечается, что реализация совместных проектов укрепит региональную стабильность и энергетическую безопасность Центральной Азии, придаст мощный импульс промышленному развитию России и Казахстана, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан.Россия и Казахстан также отметили в заявлении, что природный газ играет важную роль в реализации справедливого энергетического перехода.Согласно документу, стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов и особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов.

https://1prime.ru/20241127/gaz-853141418.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, газ, сотрудничество