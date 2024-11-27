https://1prime.ru/20241127/germaniya-853122586.html
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта - 27.11.2024, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до минус 23,3 пункта с пересмотренного значения ноября в минус 18,4 пункта,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:47+0300
2024-11-27T12:47+0300
2024-11-27T12:47+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до минус 23,3 пункта с пересмотренного значения ноября в минус 18,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до минус 18,6 пункта с первоначального уровня ноября в минус 18,3 пункта.
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта с -18,4
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до минус 23,3 пункта с пересмотренного значения ноября в минус 18,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до минус 18,6 пункта с первоначального уровня ноября в минус 18,3 пункта.