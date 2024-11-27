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Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта

Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта - 27.11.2024, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до минус 23,3 пункта с пересмотренного значения ноября в минус 18,4 пункта,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:47+0300

2024-11-27T12:47+0300

2024-11-27T12:47+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до минус 23,3 пункта с пересмотренного значения ноября в минус 18,4 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя лишь до минус 18,6 пункта с первоначального уровня ноября в минус 18,3 пункта.

германия

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германия