https://1prime.ru/20241127/habarovsk-853113015.html
Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока ушли в Хабаровск
Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока ушли в Хабаровск - 27.11.2024, ПРАЙМ
Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока ушли в Хабаровск
Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T06:09+0300
2024-11-27T06:09+0300
2024-11-27T06:09+0300
бизнес
россия
благовещенск
хабаровск
хабаровск
камаз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853113015.jpg?1732676944
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – ПРАЙМ. Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск - Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург - Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток - Благовещенск", - говорится в сообщении.
На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао. По состоянию на утро среды приземлились только два рейса 349 и 3061 из Москвы. Рейсы, ушедшие в Хабаровск, пока остаются там, уточнили в ведомстве.
Непрекращающийся практически двое суток снегопад в Благовещенске получил звание "бури столетия". Снегопад принёс в областную столицу в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В ночь на среду в городе выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада – 36 миллиметров, уточнили в мэрии. В городе транспортный коллапс, школы перевели на "дистанционку".
Тем временем, спасатели и пожарные помогают вытаскивать из снежных сугробов застрявшие автомобили на трассах Приамурья, в том числе, рейсовые автобусы, гружёные КАМАЗы, и "скорую".
"Второе сообщение поступало от водителя рейсового автобуса, который застрял в снежном заносе между населенными пунктами Садовое и Лермонтовка. Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ эвакуировали одного пассажира до Раздольного, остальные были доставлены в Тамбовку. Автобус с помощью тяжелой техники вытащили из снега. Также вечером 26 ноября между Антоновкой и Райчихинском на автодороге застряли три КАМАЗа, груженные удобрениями. Ночью пожарные пожарного поста села Натальино противопожарной службы области выезжали на помощь автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении Амурского центра ГЗ и ПБ.
благовещенск
хабаровск
хабаровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, благовещенск, хабаровск, хабаровск, камаз
Бизнес, РОССИЯ, Благовещенск, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Камаз
Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока ушли в Хабаровск
Самолеты Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока ушли на запасной аэродром в Хабаровск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя – ПРАЙМ. Самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока утром в среду из-за снегопада в Благовещенске ушли на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Из-за снегопада в Благовещенске несколько утренних рейсов ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Рейс 5211 Новосибирск - Благовещенск. Рейс 299 Екатеринбург - Благовещенск. Рейс 2461 Владивосток - Благовещенск", - говорится в сообщении.
На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао. По состоянию на утро среды приземлились только два рейса 349 и 3061 из Москвы. Рейсы, ушедшие в Хабаровск, пока остаются там, уточнили в ведомстве.
Непрекращающийся практически двое суток снегопад в Благовещенске получил звание "бури столетия". Снегопад принёс в областную столицу в ночь на вторник рекордные за последние 97 лет осадки. В ночь на среду в городе выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада – 36 миллиметров, уточнили в мэрии. В городе транспортный коллапс, школы перевели на "дистанционку".
Тем временем, спасатели и пожарные помогают вытаскивать из снежных сугробов застрявшие автомобили на трассах Приамурья, в том числе, рейсовые автобусы, гружёные КАМАЗы, и "скорую".
"Второе сообщение поступало от водителя рейсового автобуса, который застрял в снежном заносе между населенными пунктами Садовое и Лермонтовка. Пожарные Амурского центра ГЗ и ПБ эвакуировали одного пассажира до Раздольного, остальные были доставлены в Тамбовку. Автобус с помощью тяжелой техники вытащили из снега. Также вечером 26 ноября между Антоновкой и Райчихинском на автодороге застряли три КАМАЗа, груженные удобрениями. Ночью пожарные пожарного поста села Натальино противопожарной службы области выезжали на помощь автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении Амурского центра ГЗ и ПБ.