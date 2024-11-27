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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" перевел на российское ПО ключевые бизнес-процессы - 27.11.2024, ПРАЙМ
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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" перевел на российское ПО ключевые бизнес-процессы
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" перевел на российское ПО ключевые бизнес-процессы - 27.11.2024, ПРАЙМ
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" перевел на российское ПО ключевые бизнес-процессы
В соответствии с российским законодательством НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует проект по импортозамещению иностранного программного обеспечения, переводя на... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:00+0300
2024-11-27T09:00+0300
импортозамещение
технологии
нпф благосостояние
нпф
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. В соответствии с российским законодательством НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует проект по импортозамещению иностранного программного обеспечения, переводя на российские аналоги ключевые процессы, сообщает фонд.На отечественное ПО переведена казначейская система, обеспечивающая непрерывность оказания финансовых услуг, предоставляемых НПФ: расчет и выплата пенсий, перевод и инвестирование денежных средств. Завершается переход системы персонифицированного учета пенсионных договоров.Выбранные продукты соответствуют всем требованиям к обеспечению защиты данных для финансовых организаций. "Они входят в единый реестр российского ПО Минцифры, имеют подтверждающие безопасность сертификаты, по функционалу и качественным характеристикам соответствуют ранее применяемым западным образцам, а также могут быть интегрированы в действующую схему бизнес-процессов фонда с повышением уровня его цифровизации", – отмечает заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" по экономике и финансам Александр Леднев..На отечественное ПО переводят и кадровый документооборот. Произведена разработка и настройка новой системы ЭДО на базе платформы 1С:Предприятие. Данный переход позволил упростить обмен документами с филиалами и отделениями фонда, снизить расходы на бумажное делопроизводство, а за счет минимизации ручного ввода данных и автоматизации процессов согласования на 25% ускорился процесс обработки документов."Проект по импортозамещению ПО реализуется IT-специалистами фонда, что позволило нам сформировать собственную компетентную команду аналитиков и разработчиков, способных обеспечивать доработку внутренних систем собственными силами, не привлекая к этому сторонних подрядчиков", – подчеркивает руководитель департамента информационных технологий фонда Михаил Красильников.На базе отечественных программных решений также уже работают личный кабинет клиента, электронный архив и другие системы фонда. Реализацию проекта полного импортозамещения программного обеспечения планируется завершить в законодательно установленные сроки.
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импортозамещение, технологии, нпф благосостояние, нпф
импортозамещение, Технологии, НПФ Благосостояние, НПФ
09:00 27.11.2024
 

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" перевел на российское ПО ключевые бизнес-процессы

© Unsplash/Markus SpiskeКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. В соответствии с российским законодательством НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" реализует проект по импортозамещению иностранного программного обеспечения, переводя на российские аналоги ключевые процессы, сообщает фонд.
На отечественное ПО переведена казначейская система, обеспечивающая непрерывность оказания финансовых услуг, предоставляемых НПФ: расчет и выплата пенсий, перевод и инвестирование денежных средств. Завершается переход системы персонифицированного учета пенсионных договоров.
Выбранные продукты соответствуют всем требованиям к обеспечению защиты данных для финансовых организаций. "Они входят в единый реестр российского ПО Минцифры, имеют подтверждающие безопасность сертификаты, по функционалу и качественным характеристикам соответствуют ранее применяемым западным образцам, а также могут быть интегрированы в действующую схему бизнес-процессов фонда с повышением уровня его цифровизации", – отмечает заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" по экономике и финансам Александр Леднев..
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На отечественное ПО переводят и кадровый документооборот. Произведена разработка и настройка новой системы ЭДО на базе платформы 1С:Предприятие. Данный переход позволил упростить обмен документами с филиалами и отделениями фонда, снизить расходы на бумажное делопроизводство, а за счет минимизации ручного ввода данных и автоматизации процессов согласования на 25% ускорился процесс обработки документов.
"Проект по импортозамещению ПО реализуется IT-специалистами фонда, что позволило нам сформировать собственную компетентную команду аналитиков и разработчиков, способных обеспечивать доработку внутренних систем собственными силами, не привлекая к этому сторонних подрядчиков", – подчеркивает руководитель департамента информационных технологий фонда Михаил Красильников.
На базе отечественных программных решений также уже работают личный кабинет клиента, электронный архив и другие системы фонда. Реализацию проекта полного импортозамещения программного обеспечения планируется завершить в законодательно установленные сроки.
 
импортозамещениеТехнологииНПФ БлагосостояниеНПФ
 
 
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