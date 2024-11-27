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Инфляция в России за неделю составила 0,36 процента

Инфляция в России за неделю составила 0,36 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России за неделю составила 0,36 процента

Инфляция в России за период с 19 по 25 ноября составила 0,36%, с начала года цены выросли на 7,8%, следует из публикации Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:03+0300

2024-11-27T19:03+0300

2024-11-27T19:03+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 19 по 25 ноября составила 0,36%, с начала года цены выросли на 7,8%, следует из публикации Росстата. "За период с 19 по 25 ноября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,36%, с начала ноября - 101,15%, с начала года - 107,8%", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,8%. В частности, огурцы подорожали на 10,6%, помидоры - на 5,8%, капуста - на 3,7%, лук - на 3,2%, картофель - на 2,7%, свекла - на 2,3%, бананы - на 1,4%, яблоки - на 1,1% и морковь - на 1%. За период с 19 по 25 ноября подорожали: сливочное масло, сметана и яйца - на 1,1%, молоко (пастеризованное) - на 0,9%, творог и молоко (стерилизованное) - на 0,8%, рыба, подсолнечное масло, сыры - на 0,7%, пшеничный хлеб и соль - на 0,5%, баранина, сухие молочные смеси для детского питания и мука - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, пшено, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, свинина, мясо кур, чай и печенье - на 0,2%, говядина, сосиски, сардельки, маргарин и гречка - на 0,1%. Подешевела вермишель - на 0,3%, вареные колбасы - на 0,2% и мясные консервы для детского питания - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное и хозяйственное мыло - на 0,4%, на сухие корма для домашних животных - на 0,3%, на пеленки для новорожденных - на 0,2%, на спички - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и женские гигиенические прокладки, туалетную бумагу и стиральные порошки - на 0,1%. Смартфоны за период с 19 по 25 ноября подешевели на 0,2%, телевизоры - на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла на 0,1%. Бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо - на 0,5%. Перелет в салоне экономического класса вырос на 1,8%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали на 0,7%, корвалол - на 0,5%, аллохол, препарат "Ренгалин" и мазь "Левомеколь" - на 0,4%, "Нимесулид" - на 0,2%, комбинированные анальгетики и противовирусный "Эргоферон" - на 0,1%.

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россия, росстат, инфляция в россии, экономика рф