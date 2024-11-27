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Иностранный турпоток в Россию за девять месяцев вырос на 15 процентов
Иностранный турпоток в Россию за девять месяцев вырос на 15 процентов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Иностранный турпоток в Россию за девять месяцев вырос на 15 процентов
Иностранные граждане за январь-сентябрь совершили в Россию 7 миллионов туристических поездок - на 15% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:44+0300
2024-11-27T19:44+0300
2024-11-27T19:44+0300
экономика
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росстат
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турпоток
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Иностранные граждане за январь-сентябрь совершили в Россию 7 миллионов туристических поездок - на 15% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Росстата. "В январе-сентябре 2024 г. иностранные граждане совершили 7,0 миллионов туристских поездок в Россию, что на 15,0% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе туристы из стран дальнего зарубежья совершили 2,9 миллиона поездок (41,5% от общего числа), из государств-участников СНГ - 4,1 миллиона поездок (58,5% от общего числа)", - говорится в сообщении. По данным Росстата, больше всего поездок в Россию из стран дальнего зарубежья совершили туристы из Китая. Поток путешественников из Поднебесной за 9 месяцев вырос в 3,3 раза в годовом выражении - до 1 миллиона поездок. Росстат учитывает в своих данных туристов, которые останавливались в гостиницах. Основную же долю въездного турпотока составили граждане государств-участников СНГ - 4,1 миллиона поездок. При этом большая часть пришлась на страны ЕАЭС - 2,6 миллиона поездок, из которых 1,8 миллиона заняли граждане Казахстана. Остальной турпоток распределился между Арменией, Киргизией и Белоруссией.
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россия, росстат, иностранные туристы, турпоток
Экономика, РОССИЯ, Росстат, иностранные туристы, турпоток
Иностранный турпоток в Россию за девять месяцев вырос на 15 процентов
Росстат: иностранный турпоток в РФ за 9 месяцев вырос на 15%, до 7 млн поездок
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Иностранные граждане за январь-сентябрь совершили в Россию 7 миллионов туристических поездок - на 15% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Росстата.
"В январе-сентябре 2024 г. иностранные граждане совершили 7,0 миллионов туристских поездок в Россию, что на 15,0% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе туристы из стран дальнего зарубежья совершили 2,9 миллиона поездок (41,5% от общего числа), из государств-участников СНГ - 4,1 миллиона поездок (58,5% от общего числа)", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, больше всего поездок в Россию из стран дальнего зарубежья совершили туристы из Китая. Поток путешественников из Поднебесной за 9 месяцев вырос в 3,3 раза в годовом выражении - до 1 миллиона поездок. Росстат учитывает в своих данных туристов, которые останавливались в гостиницах.
Основную же долю въездного турпотока составили граждане государств-участников СНГ - 4,1 миллиона поездок. При этом большая часть пришлась на страны ЕАЭС - 2,6 миллиона поездок, из которых 1,8 миллиона заняли граждане Казахстана. Остальной турпоток распределился между Арменией, Киргизией и Белоруссией.
Турпоток из России за рубеж за девять месяцев вырос на семь процентов