https://1prime.ru/20241127/investitsii-853138262.html

Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента

Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента

Рост инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале замедлился до 5,1% в годовом выражении с 8,3% во втором квартале, по итогам девяти месяцев... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:25+0300

2024-11-27T19:25+0300

2024-11-27T19:25+0300

экономика

россия

росстат

инвестиции

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале замедлился до 5,1% в годовом выражении с 8,3% во втором квартале, по итогам девяти месяцев составил 8,6%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 9,61 триллиона рублей, по итогам января-сентября - 23,98 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в годовом исчислении. По итогам года Минэкономразвития ждет роста показателя на 7,8%. В 2023 году инвестиции в основной капитал выросли на 9,8%.

https://1prime.ru/20241127/inflyatsiya-853137280.html

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россия, росстат, инвестиции