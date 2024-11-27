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Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241127/investitsii-853138262.html
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента
Рост инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале замедлился до 5,1% в годовом выражении с 8,3% во втором квартале, по итогам девяти месяцев... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:25+0300
2024-11-27T19:25+0300
экономика
россия
росстат
инвестиции
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале замедлился до 5,1% в годовом выражении с 8,3% во втором квартале, по итогам девяти месяцев составил 8,6%, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 9,61 триллиона рублей, по итогам января-сентября - 23,98 триллиона рублей. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в годовом исчислении. По итогам года Минэкономразвития ждет роста показателя на 7,8%. В 2023 году инвестиции в основной капитал выросли на 9,8%.
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россия, росстат, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, РОССТАТ, инвестиции
19:25 27.11.2024
 
Инвестиции в основной капитал в России выросли на 5,1 процента

Росстат: инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале выросли на 5,1%

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в России в третьем квартале замедлился до 5,1% в годовом выражении с 8,3% во втором квартале, по итогам девяти месяцев составил 8,6%, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 9,61 триллиона рублей, по итогам января-сентября - 23,98 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 14,5% в годовом исчислении.
По итогам года Минэкономразвития ждет роста показателя на 7,8%.
В 2023 году инвестиции в основной капитал выросли на 9,8%.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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19:13
 
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