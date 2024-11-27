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Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки
Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки - 27.11.2024, ПРАЙМ
Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки
Почти 80% россиян решили отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28%,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:00+0300
2024-11-27T12:00+0300
ипотека
россия
покупка жилья
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Почти 80% россиян решили отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28%, рассказала на конференции Frank RG руководитель проекта "Ипотека" компании Ольга Филиппова. Она отметила, что компания Frank RG проводила онлайн-опрос, который показал, что наиболее приемлемой для покупки жилья в кредит россияне назвали ставку в размере 6%. Около половины опрошенных (55%) согласны на ипотеку под 8%. При этом ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий, приемлемой сочли только около 1% респондентов. В результате, как уточнила Филиппова, 79% россиян решили отложить приобретение жилья в текущем году, при этом если 60% выразили готовность купить недвижимость в ближайшие два-три года, то 19% - в перспективе пяти и более лет. Также в компании Frank RG прогнозируют, что по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки российскими банками снизится относительно 2023 года на 39% и достигнет 4,8 триллиона рублей, вернувшись к уровню 2020-го. А в 2025 году показатель продолжит снижаться и может составить 4 триллиона рублей.
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ипотека, россия, покупка жилья
ипотека, РОССИЯ, покупка жилья
12:00 27.11.2024
 
Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Frank RG: 80% россиян решили отложить покупку жилья из-за дорогой ипотеки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Почти 80% россиян решили отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28%, рассказала на конференции Frank RG руководитель проекта "Ипотека" компании Ольга Филиппова.
Она отметила, что компания Frank RG проводила онлайн-опрос, который показал, что наиболее приемлемой для покупки жилья в кредит россияне назвали ставку в размере 6%. Около половины опрошенных (55%) согласны на ипотеку под 8%. При этом ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий, приемлемой сочли только около 1% респондентов.
В результате, как уточнила Филиппова, 79% россиян решили отложить приобретение жилья в текущем году, при этом если 60% выразили готовность купить недвижимость в ближайшие два-три года, то 19% - в перспективе пяти и более лет.
Также в компании Frank RG прогнозируют, что по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки российскими банками снизится относительно 2023 года на 39% и достигнет 4,8 триллиона рублей, вернувшись к уровню 2020-го. А в 2025 году показатель продолжит снижаться и может составить 4 триллиона рублей.
Стоянка - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
СМИ: в 2025 году вырастет стоимость одной услуги для авто
11:15
 
ипотекаРОССИЯпокупка жилья
 
 
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