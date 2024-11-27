https://1prime.ru/20241127/ipoteka-853121090.html

Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки - 27.11.2024, ПРАЙМ

Исследование: 80% россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Почти 80% россиян решили отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28%,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:00+0300

2024-11-27T12:00+0300

2024-11-27T12:00+0300

ипотека

россия

покупка жилья

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Почти 80% россиян решили отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28%, рассказала на конференции Frank RG руководитель проекта "Ипотека" компании Ольга Филиппова. Она отметила, что компания Frank RG проводила онлайн-опрос, который показал, что наиболее приемлемой для покупки жилья в кредит россияне назвали ставку в размере 6%. Около половины опрошенных (55%) согласны на ипотеку под 8%. При этом ставку в 16%, которая существенно ниже текущих условий, приемлемой сочли только около 1% респондентов. В результате, как уточнила Филиппова, 79% россиян решили отложить приобретение жилья в текущем году, при этом если 60% выразили готовность купить недвижимость в ближайшие два-три года, то 19% - в перспективе пяти и более лет. Также в компании Frank RG прогнозируют, что по итогам 2024 года объем выдачи ипотеки российскими банками снизится относительно 2023 года на 39% и достигнет 4,8 триллиона рублей, вернувшись к уровню 2020-го. А в 2025 году показатель продолжит снижаться и может составить 4 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241127/korroziya-853119085.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, россия, покупка жилья