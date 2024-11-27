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В JTI назвали препятствие для онлайн-торговли табаком в России - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/jti-853133331.html
В JTI назвали препятствие для онлайн-торговли табаком в России
В JTI назвали препятствие для онлайн-торговли табаком в России - 27.11.2024, ПРАЙМ
В JTI назвали препятствие для онлайн-торговли табаком в России
Разрешение торговли табаком через интернет упирается в вопросы, связанные с контролем за качеством продукции и легальностью продаж - сейчас сложно регулировать... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:39+0300
2024-11-27T17:39+0300
экономика
россия
jti
онлайн-торговля
табачные изделия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Разрешение торговли табаком через интернет упирается в вопросы, связанные с контролем за качеством продукции и легальностью продаж - сейчас сложно регулировать даже физическую розницу, такое мнение высказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус. "Тут мы снова упираемся в стандарты качества продукции и контроль за легальностью продаж. Если будет разрешена онлайн-торговля – а открыть интернет-сайт гораздо проще, чем магазин у дома - кто будет контролировать соблюдение правил и гарантировать качество и следить, чтобы сигареты в интернете не продавали несовершеннолетним? Есть ли эффективные рычаги для этого? Даже сейчас физическую розницу сложно контролировать", - сказал Масиус. По его словам, сейчас в теме онлайн-торговли сигаретами вопросов больше, чем ответов - однако компания планирует участвовать в дискуссии на эту тему. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.
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россия, jti, онлайн-торговля, табачные изделия
Экономика, РОССИЯ, JTI, онлайн-торговля, табачные изделия
17:39 27.11.2024
 
В JTI назвали препятствие для онлайн-торговли табаком в России

JTI: сложности контроля являются препятствием для онлайн-торговли табаком в РФ

© fotolia.com / nikkytokСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© fotolia.com / nikkytok
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Разрешение торговли табаком через интернет упирается в вопросы, связанные с контролем за качеством продукции и легальностью продаж - сейчас сложно регулировать даже физическую розницу, такое мнение высказал РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли JTI Рамунас Масиус.
"Тут мы снова упираемся в стандарты качества продукции и контроль за легальностью продаж. Если будет разрешена онлайн-торговля – а открыть интернет-сайт гораздо проще, чем магазин у дома - кто будет контролировать соблюдение правил и гарантировать качество и следить, чтобы сигареты в интернете не продавали несовершеннолетним? Есть ли эффективные рычаги для этого? Даже сейчас физическую розницу сложно контролировать", - сказал Масиус.
По его словам, сейчас в теме онлайн-торговли сигаретами вопросов больше, чем ответов - однако компания планирует участвовать в дискуссии на эту тему.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.
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ЭкономикаРОССИЯJTIонлайн-торговлятабачные изделия
 
 
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