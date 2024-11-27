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Выпуск синтетических каучуков в России вырос на 4,3 процента
Выпуск синтетических каучуков в России вырос на 4,3 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Выпуск синтетических каучуков в России вырос на 4,3 процента
Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-октябре 2024 года выросло на 4,3% в годовом выражении - до 1,169 миллиона тонн,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:35+0300
2024-11-27T19:35+0300
2024-11-27T19:35+0300
экономика
россия
росстат
производство каучука
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-октябре 2024 года выросло на 4,3% в годовом выражении - до 1,169 миллиона тонн, свидетельствуют материалы Росстата. При этом в октябре по сравнению с сентябрем показатель вырос на 17,9%, а с тем же месяцем 2023 года - на 11,3%, составив 127 тысяч тонн. Производство пластмасс в первичных формах в январе-октябре составило 9,102 миллиона тонн, увеличившись на 1,8% в годовом выражении. В октябре их выпуск увеличился в месячном исчислении на 1,5%, а в годовом - на 7,3%, до 913 тысяч тонн.
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россия, росстат, производство каучука
Экономика, РОССИЯ, Росстат, производство каучука
Выпуск синтетических каучуков в России вырос на 4,3 процента
Росстат: выпуск синтетических каучуков в РФ в январе-октябре вырос на 4,3%
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-октябре 2024 года выросло на 4,3% в годовом выражении - до 1,169 миллиона тонн, свидетельствуют материалы Росстата.
При этом в октябре по сравнению с сентябрем показатель вырос на 17,9%, а с тем же месяцем 2023 года - на 11,3%, составив 127 тысяч тонн.
Производство пластмасс в первичных формах в январе-октябре составило 9,102 миллиона тонн, увеличившись на 1,8% в годовом выражении. В октябре их выпуск увеличился в месячном исчислении на 1,5%, а в годовом - на 7,3%, до 913 тысяч тонн.
Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов