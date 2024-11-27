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Казахстану направили приглашение в БРИКС

Казахстану направили приглашение в БРИКС - 27.11.2024, ПРАЙМ

Казахстану направили приглашение в БРИКС

Астане было направлено приглашение для получения статуса страны-партнера БРИКС. Об этом сообщил в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:35+0300

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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Астане было направлено приглашение для получения статуса страны-партнера БРИКС. Об этом сообщил в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин. Российский лидер в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне проходили в резиденции казахстанского лидера "Акорда". Путин напомнил, что в ходе встречи лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории — государств-партнеров объединения. Российский лидер сообщил, что был согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан.

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казахстан

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