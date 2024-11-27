Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстану направили приглашение в БРИКС - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/kazakhstan-853141295.html
Казахстану направили приглашение в БРИКС
Казахстану направили приглашение в БРИКС - 27.11.2024, ПРАЙМ
Казахстану направили приглашение в БРИКС
Астане было направлено приглашение для получения статуса страны-партнера БРИКС. Об этом сообщил в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:35+0300
2024-11-27T21:34+0300
экономика
россия
казахстан
брикс
расширение брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317213_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_b71bcba85bdc98f0473fcb8f8e1df828.jpg
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Астане было направлено приглашение для получения статуса страны-партнера БРИКС. Об этом сообщил в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин. Российский лидер в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне проходили в резиденции казахстанского лидера "Акорда". Путин напомнил, что в ходе встречи лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории — государств-партнеров объединения. Российский лидер сообщил, что был согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан.
https://1prime.ru/20241124/kanada-853045925.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317213_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_aa147d76843e600c41360d9670012bc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, брикс, расширение брикс
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БРИКС, расширение БРИКС
20:35 27.11.2024 (обновлено: 21:34 27.11.2024)
 
Казахстану направили приглашение в БРИКС

Путин: Казахстану направили приглашение для получения статуса партнера в БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Астане было направлено приглашение для получения статуса страны-партнера БРИКС. Об этом сообщил в ходе заявления по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне проходили в резиденции казахстанского лидера "Акорда".
Путин напомнил, что в ходе встречи лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории — государств-партнеров объединения.
Российский лидер сообщил, что был согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан.
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
Стать примирителем. В Канаде задумались о налаживании отношений с БРИКС
24 ноября, 10:40
 
ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНБРИКСрасширение БРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала