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Биржевые цены на арабику продолжают расти до максимума с 1977 года

Биржевые цены на арабику продолжают расти до максимума с 1977 года - 27.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику продолжают расти до максимума с 1977 года

Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду продолжают расти, достигая максимальных с 1977 года значений, свидетельствуют данные торгов. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:19+0300

2024-11-27T18:19+0300

2024-11-27T18:19+0300

кофе

кофе арабика

бразилия

биржа

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в среду продолжают расти, достигая максимальных с 1977 года значений, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,9%, до 3,175 доллара за фунт или примерно до 7 тысяч долларов за тонну. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 3,201 доллара за фунт (7 058 долларов за тонну), что является рекордом с апреля 1977 года. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста росла на 3,8%, до 5 370 долларов за тонну. Ранее в среду в ходе торгов биржевые цены на арабику побили рекорд 1997 года. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 28%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

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кофе, кофе арабика, бразилия, биржа