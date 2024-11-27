На X Банковской юридической конференции выступят представители Банка России, Госдумы, Минфина, кредитных организаций и ведущих вузов

На X Банковской юридической конференции "Банковское право России: выверяем фарватер" 18-19 декабря выступят председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, статс-секретарь - заместитель Председателя Банка России Алексей Гузнов, заместитель министра финансов Минфина РФ Иван Чебесков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.Среди подтвержденных спикеров главный финансовый уполномоченный Службы финансового уполномоченного Юрий Воронин, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, научный руководитель факультета права Высшей школы экономики Антон Иванов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.Основная сессия конференции посвящена законодательным инициативам, влияющим на деятельность кредитных организаций.Также в деловой программе пройдут круглые столы, где будут обсуждаться баланс интересов банков и клиентов в потребительском кредитовании, цифровые права в банковской деятельности, защита прав граждан на финансовом рынке, подходы к регулированию новых финансовых технологий, защита персональных данных; перспективы и проблемы стандартизации деятельности в банковской сфере, актуальные вопросы применения норм законодательства о банкротстве.Подробнее о конференции – по ссылке.
На X Банковской юридической конференции "Банковское право России: выверяем фарватер" 18-19 декабря выступят председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, статс-секретарь - заместитель Председателя Банка России Алексей Гузнов, заместитель министра финансов Минфина РФ Иван Чебесков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.
Среди подтвержденных спикеров главный финансовый уполномоченный Службы финансового уполномоченного Юрий Воронин, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, научный руководитель факультета права Высшей школы экономики Антон Иванов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.
Основная сессия конференции посвящена законодательным инициативам, влияющим на деятельность кредитных организаций.
Также в деловой программе пройдут круглые столы, где будут обсуждаться баланс интересов банков и клиентов в потребительском кредитовании, цифровые права в банковской деятельности, защита прав граждан на финансовом рынке, подходы к регулированию новых финансовых технологий, защита персональных данных; перспективы и проблемы стандартизации деятельности в банковской сфере, актуальные вопросы применения норм законодательства о банкротстве.
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