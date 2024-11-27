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В ВТБ рассказали, как следует оценивать текущее колебание курса рубля

В ВТБ рассказали, как следует оценивать текущее колебание курса рубля - 27.11.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали, как следует оценивать текущее колебание курса рубля

Важно не как колеблется курс рубля сейчас, а на каком уровне и когда он стабилизируется, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 27.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Важно не как колеблется курс рубля сейчас, а на каком уровне и когда он стабилизируется, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. Пьянов сказал журналистам, что ВТБ не менял свой прогноз по курсу на 2024 и 2025 годы с учетом ослабления рубля. "Мы наблюдаем эффект на экране сейчас. Мы не понимаем до конца его причины. Соответственно, и, наверное, немаловажно, мы не понимаем его продолжительность. То есть, если это проблема нескольких дней и дальше, быть может, в раннем декабре пройдет прочистка этих каналов или их шунтирование. Ключевое не как колеблется курс сейчас, а на каком уровне и когда он стабилизируется. Поэтому, с учетом неполной информации, мы пока прогнозы не пересматривали", - пояснил он. "Сейчас конец ноября, вроде бы налоговая дата приближается и, строго говоря, традиционно в эту налоговую дату был избыток валюты на бирже для продажи нашими экспортерами для выплаты НДПИ и так далее. Этого почему-то не происходит. Возможно, полная информация присутствует, может быть, только у регулятора и у Мосбиржи. Но мое предположение, что серьезным образом повлияли санкции против Газпромбанка, который перестал быть каналом доставки валюты на Московскую биржу", - добавил он.

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