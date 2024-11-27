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"Яндекс Лавка" запустит в Клину второй завод по производству готовой еды - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Лавка" запустит в Клину второй завод по производству готовой еды
"Яндекс Лавка" запустит в Клину второй завод по производству готовой еды - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Лавка" запустит в Клину второй завод по производству готовой еды
"Яндекс Лавка" в 2026 году запустит в городе Клин Московской области второй завод по производству готовой еды, его площадь составит 15 тысяч квадратных метров,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T05:50+0300
2024-11-27T05:50+0300
бизнес
экономика
московская область
санкт-петербург
москва
яндекс.лавка
яндекс лавка
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" в 2026 году запустит в городе Клин Московской области второй завод по производству готовой еды, его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, рассказала РИА Новости руководитель направления готовой еды Мария Дмитриева. "Сейчас у "Лавки" есть свое производство готовой еды в Санкт-Петербурге, но спрос на упакованную готовую еду растет очень быстро. Мы приняли решение строить новую производственную площадку, чтобы нарастить мощности и закрывать свои потребности в готовой еде продукцией собственного производства. Планируем застроить 15 тысяч квадратных метров и запустить производство в начале 2026 года в Клину", - сказала Дмитриева. "Яндекс Лавка" имеет собственный завод готовой еды в Санкт-Петербурге площадью примерно 3,6 тысячи квадратных метров. Объем производства – примерно 560 тонн, или 2 миллиона порций в месяц. По словам Дмитриевой, мощность нового завода в Подмосковье будет вдвое выше. Завод будет производить наиболее востребованные позиции из ассортимента. Дмитриева отметила, что строительство нового предприятия позволит сохранять качество продукции и лучше удовлетворять потребителей - производство готовой еды на собственном предприятии показывает "большую эффективность". Новая площадка создаст около тысячи рабочих мест.
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Бизнес, Экономика, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Яндекс.Лавка, Яндекс Лавка
05:50 27.11.2024
 
"Яндекс Лавка" запустит в Клину второй завод по производству готовой еды

"Яндекс Лавка" в 2026 году запустит в Клину второй завод по производству готовой еды

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" в 2026 году запустит в городе Клин Московской области второй завод по производству готовой еды, его площадь составит 15 тысяч квадратных метров, рассказала РИА Новости руководитель направления готовой еды Мария Дмитриева.
"Сейчас у "Лавки" есть свое производство готовой еды в Санкт-Петербурге, но спрос на упакованную готовую еду растет очень быстро. Мы приняли решение строить новую производственную площадку, чтобы нарастить мощности и закрывать свои потребности в готовой еде продукцией собственного производства. Планируем застроить 15 тысяч квадратных метров и запустить производство в начале 2026 года в Клину", - сказала Дмитриева.
"Яндекс Лавка" имеет собственный завод готовой еды в Санкт-Петербурге площадью примерно 3,6 тысячи квадратных метров. Объем производства – примерно 560 тонн, или 2 миллиона порций в месяц.
По словам Дмитриевой, мощность нового завода в Подмосковье будет вдвое выше. Завод будет производить наиболее востребованные позиции из ассортимента.
Дмитриева отметила, что строительство нового предприятия позволит сохранять качество продукции и лучше удовлетворять потребителей - производство готовой еды на собственном предприятии показывает "большую эффективность". Новая площадка создаст около тысячи рабочих мест.
 
ЭкономикаБизнесМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАЯндекс.ЛавкаЯндекс Лавка
 
 
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