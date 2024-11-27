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Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,1 процента

Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,1 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,1 процента

Сливочное масло в России c 19 по 25 ноября подорожало на 1,1%, следует из данных Росстата. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:33+0300

2024-11-27T19:33+0300

2024-11-27T19:33+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сливочное масло в России c 19 по 25 ноября подорожало на 1,1%, следует из данных Росстата. С начала года рост цен на сливочное масло составил 31,57%. Согласно данным ведомства, плодоовощная продукция за период с 19 по 25 ноября подорожала на 3,8%, в том числе огурцы - на 10,6%, помидоры - на 5,8%, белокочанная капуста - на 3,7%, репчатый лук - на 3,2%, картофель - на 2,7%, столовая свекла - на 2,3%, бананы - на 1,4%, яблоки - на 1,1% и морковь - на 1%. "За период с 19 по 25 ноября 2024 года цены изменились: на масло сливочное, сметану и яйца куриные +1,1%, молоко пастеризованное +0,9%, творог и молоко стерилизованное +0,8%, рыбу мороженую, масло подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,7%, хлеб пшеничный и соль поваренную +0,5%, баранину, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%", - отмечается в материалах Росстата. Там указывается также, что полукопченые и варено-копченые колбасы, ржаной хлеб, пшено, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,3%; свинина, мясо кур, черный чай и печенье – на 0,2%; говядина, сосиски, сардельки, маргарин и гречневая крупа - на 0,1%. Подешевели вермишель - на 0,3%, вареные колбасы - на 0,2% и мясные консервы для детского питания - на 0,1%.

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россия, росстат, масло