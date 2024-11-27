https://1prime.ru/20241127/medvedev-853139947.html
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев - 27.11.2024, ПРАЙМ
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
Страны-члены Североатлантического альянса, по сути, включились в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:54+0300
2024-11-27T19:54+0300
2024-11-27T19:58+0300
политика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса, по сути, включились в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по российской территории со стороны Киева, заявил в интервью Al Arabiya зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО — и Вашингтон, и другие участники этого альянса – по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны", - сказал он, говоря об использовании Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.Отвечая на вопрос о том, насколько реальна и серьезна вероятность применения РФ ядерного оружия, Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром и при принятии решений будет исходить из своих доктринальных документов в области ядерного сдерживания.По его словам, порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине РФ понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной. Он добавил, что в вопросе возможности использования ядерного оружия необходимо исходить из сложившихся реалий.Медведев подчеркнул, что удары по российской территории дальнобойным оружием не остались без ответа. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо сказал о том, что Киев нанес удар с использованием ракет, произведенных США и целым рядом европейских стран. Зампред Совбеза РФ добавил, что в результате верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. При этом испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного РФ на театре военных действий, меняют ход СВО, за этим наблюдали все, пояснил Медведев.Кроме того, он указал, что конфликт на Украине завершится, когда США и их сателлиты прекратят поставлять оружие Киеву.
https://1prime.ru/20241126/medvedev-853086870.html
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россия, дмитрий медведев, конфликт, запад
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, конфликт, ЗАПАД
Страны НАТО включились в полноценную войну против России, заявил Медведев
Медведев: страны НАТО, по сути, включились в полноценную войну против России
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса, по сути, включились в полноценную войну против России, об этом свидетельствуют удары дальнобойным оружием по российской территории со стороны Киева, заявил в интервью Al Arabiya зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это все равно меняет ход боестолкновений и того, что происходит, поскольку свидетельствует о том, что блок НАТО — и Вашингтон, и другие участники этого альянса – по сути, включились уже не в гибридную, а в полноценную войну против нашей страны", - сказал он, говоря об использовании Киевом дальнобойных ракет для ударов по территории РФ.
Отвечая на вопрос о том, насколько реальна и серьезна вероятность применения РФ ядерного оружия, Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны со всем западным миром и при принятии решений будет исходить из своих доктринальных документов в области ядерного сдерживания.
По его словам, порог использования ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине РФ понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед страной. Он добавил, что в вопросе возможности использования ядерного оружия необходимо исходить из сложившихся реалий.
Медведев подчеркнул, что удары по российской территории дальнобойным оружием не остались без ответа. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин прямо сказал о том, что Киев нанес удар с использованием ракет, произведенных США и целым рядом европейских стран. Зампред Совбеза РФ добавил, что в результате верховным главнокомандующим было принято решение об ответном ударе, который был нанесен с использованием нового специально созданного оружия, а именно гиперзвуковой баллистической ракеты, которая была впервые опробована на театре военных действий. При этом испытания нового ракетного комплекса "Орешник", впервые опробованного РФ на театре военных действий, меняют ход СВО, за этим наблюдали все, пояснил Медведев.
Кроме того, он указал, что конфликт на Украине завершится, когда США и их сателлиты прекратят поставлять оружие Киеву.
"Последствия очевидны". Медведев предостерег Запад от передачи ЯО Киеву