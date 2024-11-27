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В ЦБ ожидают снижение числа микрофинансовых организаций в России

В ЦБ ожидают снижение числа микрофинансовых организаций в России - 27.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ ожидают снижение числа микрофинансовых организаций в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Количество микрофинансовых организаций в России может уменьшиться, прежде всего из-за того, что не все организации смогут... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:23+0300

2024-11-27T18:23+0300

2024-11-27T18:23+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Количество микрофинансовых организаций в России может уменьшиться, прежде всего из-за того, что не все организации смогут соблюдать требование "один заем в одни руки", заявил директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков. Банк России в октябре сообщил, что планирует запретить микрофинансовым организациям выдавать несколько займов одному клиенту. Вместе с этим ЦБ сообщил, что намерен установить период охлаждения — клиент сможет получить новый заем не раньше, чем через три дня после возвращения предыдущего. Также регулятор планирует снизить размер предельной переплаты по потребительским займам со 130% до 100% от суммы долга. "Мы считаем, что это нормальный процесс, у нас достаточно молодой рынок, и поэтому мы думаем, что количество МФО уменьшится… потому что они, прежде всего, не смогут соблюдать требования по одному займу в одни руки", - сказал Кочетков журналистам в кулуарах XXIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Согласно презентации, которую представил Кочетков в ходе выступления, требование о снижении максимального уровня переплаты со 130% до 100% должно вступить в силу с 1 июля 2025 года. Остальные два ограничения - один заем в одни руки и период охлаждения между займами в три дня - должны вступить в силу с 1 января 2027 года. По словам директора департамента ЦБ, исторически видно, что любые требования Банка России, направленные на сокращение бизнеса микрофинансовых организаций и на защиту прав потребителей, приводят к тому, что "какие-то МФО не справляются с этим требованиям, с рынка уходят". Кочетков считает, что новые требования на микрофинансовом рынке окажут самое мощное влияние за последнее время на количество МФО, но при этом "доступность рынка не уменьшится". "У нас более 80% рынка сейчас находится в онлайне, и поэтому те организации, которые сейчас выдают потребзаймы онлайн - они, я думаю, смогут заместить те компании, которые ушли с рынка, и так же спокойно предоставлять людям деньги в том случае, если у них есть такая потребность", - пояснил он.

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