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Силуанов отметил сокращение доходов от налога на прибыль в регионах - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/minfin-853120818.html
Силуанов отметил сокращение доходов от налога на прибыль в регионах
Силуанов отметил сокращение доходов от налога на прибыль в регионах - 27.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов отметил сокращение доходов от налога на прибыль в регионах
Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:53+0300
2024-11-27T11:54+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. По его словам, Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов. "Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль", - уточнил он. "Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль, это Кемеровская область - минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская автономная область и так далее. Ситуация понятна: это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, в которых есть предприятия, которые экспортно ориентированы и по которым экспорт сократился по тем или иным причинам", - сообщил Силуанов. "Что делать будем в следующем году и какая ситуация будет с налогом на прибыль в следующем году? Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться", - сказал он. "Если увидим регионы, по которым будет отрицательный результат, будем анализировать в целом ситуацию с поступлением собственной доходной базы", - заявил министр. Он отметил, что некоторые регионы получают дополнительные доходы по другим налогам, например, по НДФЛ. Однако он напомнил, что в федеральном бюджете есть запас в 14 миллиардов рублей нераспределенных трансфертов. "Ими можем воспользоваться для оказания точечной поддержки", - пообещал он.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
11:53 27.11.2024 (обновлено: 11:54 27.11.2024)
 
Силуанов отметил сокращение доходов от налога на прибыль в регионах

Силуанов: доход от налога на прибыль в регионах России снижается

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Антон Силуанов
%Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин видит снижение поступлений налога на прибыль в ряде российских регионов, будет мониторить ситуацию в 2025 году для оказания точечной поддержки, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
По его словам, Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов. "Примерно на 7% в сравнении с уровнем прошлого года, а если в деньгах, то порядка 250 миллиардов рублей снижение по налогу на прибыль", - уточнил он.
"Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация по налогу на прибыль, это Кемеровская область - минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская автономная область и так далее. Ситуация понятна: это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, в которых есть предприятия, которые экспортно ориентированы и по которым экспорт сократился по тем или иным причинам", - сообщил Силуанов.
"Что делать будем в следующем году и какая ситуация будет с налогом на прибыль в следующем году? Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться", - сказал он.
"Если увидим регионы, по которым будет отрицательный результат, будем анализировать в целом ситуацию с поступлением собственной доходной базы", - заявил министр. Он отметил, что некоторые регионы получают дополнительные доходы по другим налогам, например, по НДФЛ.
Однако он напомнил, что в федеральном бюджете есть запас в 14 миллиардов рублей нераспределенных трансфертов. "Ими можем воспользоваться для оказания точечной поддержки", - пообещал он.
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ЭкономикаРОССИЯМинфинАнтон Силуанов
 
 
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