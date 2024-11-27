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В Минфине призвали не допустить ремонт по ОСАГО некачественными деталями
В Минфине призвали не допустить ремонт по ОСАГО некачественными деталями - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Минфине призвали не допустить ремонт по ОСАГО некачественными деталями
Министерство финансов России в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:50+0300
2024-11-27T14:50+0300
2024-11-27T14:50+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов России в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей неудовлетворительного качества, сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос РИА Новости об отношении министерства к предложению страховщиков разрешить использовать такие детали. В начале ноября Российский союз автостраховщиков (РСА) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В нем предлагается в качестве решения проблем с дефицитом деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО использовать при проведении ремонта поврежденного транспортного средства бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий, деталей, узлов и агрегатов с наделением правительства РФ правом установления требований к таким комплектующим. "Для Минфина России важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества", - сообщала пресс-служба минфина России. "Исправные и годные к дальнейшей эксплуатации комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты или иные части транспортного средства в сборе, если их замена технологически осуществима), которые можно демонтировать с поврежденного транспортного средства, могут повторно использоваться при восстановительном ремонте транспортных средств. Эти компоненты не должны иметь повреждений, нарушающих их целостность и товарный вид, изменений конструкции, формы, целостности и геометрии, не предусмотренных изготовителем транспортного средства, а узлы или агрегаты должны находиться в работоспособном состоянии", - в свою очередь прокомментировал глава РСА Евгений Уфимцев. Он добавил, что не допускается повторное использование компонентов, признанных непригодными по результатам диагностики или дефектовки, имеющие изменения конструкции, формы, нарушения целостности, не предусмотренные изготовителем транспортного средства, подвергавшиеся ранее ремонтным воздействиям, влияющие на безопасность дорожного движения, имеющие коррозионные повреждения, требующие ремонта. Также не допускаются компоненты, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами. РСА в свою очередь также обращал внимание, что в настоящее время система восстановления деталей, бывших в употреблении, отсутствует, и только небольшая часть предприятий, которые их восстанавливают, функционирует сегодня. И для решения возникших проблем Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта предлагает наделить страховщиков правом применять такие запчасти при условии соблюдения определенных требований к их качеству и безопасности.
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россия, минфин рф, осаго, ремонт
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, ОСАГО, ремонт
В Минфине призвали не допустить ремонт по ОСАГО некачественными деталями
Минфин считает важным не допустить ремонт по ОСАГО некачественными деталями
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Министерство финансов России в целом не против использования в ремонте по ОСАГО бывших в употреблении деталей, но считает важным не допустить применения деталей неудовлетворительного качества, сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос РИА Новости об отношении министерства к предложению страховщиков разрешить использовать такие детали.
В начале ноября Российский союз автостраховщиков (РСА) направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В нем предлагается в качестве решения проблем с дефицитом деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО использовать при проведении ремонта поврежденного транспортного средства бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий, деталей, узлов и агрегатов с наделением правительства РФ правом установления требований к таким комплектующим.
"Для Минфина России важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества", - сообщала пресс-служба минфина России.
"Исправные и годные к дальнейшей эксплуатации комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты или иные части транспортного средства в сборе, если их замена технологически осуществима), которые можно демонтировать с поврежденного транспортного средства, могут повторно использоваться при восстановительном ремонте транспортных средств. Эти компоненты не должны иметь повреждений, нарушающих их целостность и товарный вид, изменений конструкции, формы, целостности и геометрии, не предусмотренных изготовителем транспортного средства, а узлы или агрегаты должны находиться в работоспособном состоянии", - в свою очередь прокомментировал глава РСА Евгений Уфимцев.
Он добавил, что не допускается повторное использование компонентов, признанных непригодными по результатам диагностики или дефектовки, имеющие изменения конструкции, формы, нарушения целостности, не предусмотренные изготовителем транспортного средства, подвергавшиеся ранее ремонтным воздействиям, влияющие на безопасность дорожного движения, имеющие коррозионные повреждения, требующие ремонта. Также не допускаются компоненты, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами.
РСА в свою очередь также обращал внимание, что в настоящее время система восстановления деталей, бывших в употреблении, отсутствует, и только небольшая часть предприятий, которые их восстанавливают, функционирует сегодня. И для решения возникших проблем Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта предлагает наделить страховщиков правом применять такие запчасти при условии соблюдения определенных требований к их качеству и безопасности.
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