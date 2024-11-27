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Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК - 27.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК
Минсельхоз России ожидает сохранения положительной динамики развития агропромышленного комплекса страны по итогам года, сообщили журналистам в пресс-службе... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:56+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России ожидает сохранения положительной динамики развития агропромышленного комплекса страны по итогам года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В целом Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития отрасли по итогам года", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам года будет получено около 1,7 миллиона тонн плодов и ягод, что выше среднего за последние пять лет, пояснили в министерстве. В то же время урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2022 года – 7,3 миллиона тонн, говорится в сообщении. При этом валовый сбор овощей в этом году составит 7,4 миллиона тонн, в том числе 1,6 миллиона тонн – в закрытом грунте, что станет максимальным показателем в истории страны, также исторические рекорды ожидаются по рису и сое, дополнили в сообщении. В ведомстве добавили, что в настоящее время аграрии продолжают озимый сев и его общая площадь будет сопоставима с уровнем прошлого года, что создаст хорошую базу под урожай 2025 года. Среди других отраслей АПК растут объемы производства в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. "В январе-октябре во всех сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,2%, молока - на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет выпуск продукции молочной группы – сыров (+6%), творога (+5,8%), молока (+5%). Масла подсолнечного в январе-октябре выпущено больше на 13,6%, сахара – на 7,6%, муки – на 3,4%", - говорится в сообщении.
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россия, сельское хозяйство, минсельхоз, апк
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Минсельхоз, АПК
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК по итогам года
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минсельхоз России ожидает сохранения положительной динамики развития агропромышленного комплекса страны по итогам года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В целом Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития отрасли по итогам года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам года будет получено около 1,7 миллиона тонн плодов и ягод, что выше среднего за последние пять лет, пояснили в министерстве. В то же время урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2022 года – 7,3 миллиона тонн, говорится в сообщении.
При этом валовый сбор овощей в этом году составит 7,4 миллиона тонн, в том числе 1,6 миллиона тонн – в закрытом грунте, что станет максимальным показателем в истории страны, также исторические рекорды ожидаются по рису и сое, дополнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время аграрии продолжают озимый сев и его общая площадь будет сопоставима с уровнем прошлого года, что создаст хорошую базу под урожай 2025 года.
Среди других отраслей АПК растут объемы производства в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. "В январе-октябре во всех сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,2%, молока - на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет выпуск продукции молочной группы – сыров (+6%), творога (+5,8%), молока (+5%). Масла подсолнечного в январе-октябре выпущено больше на 13,6%, сахара – на 7,6%, муки – на 3,4%", - говорится в сообщении.
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