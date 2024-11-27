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"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России
"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России
Вашингтон и Европа начали эскалацию украинского конфликта, чтобы не допустить реализации мирной инициативы нового главы Белого дома Дональда Трампа, считает... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:29+0300
2024-11-27T17:29+0300
2024-11-27T17:29+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон и Европа начали эскалацию украинского конфликта, чтобы не допустить реализации мирной инициативы нового главы Белого дома Дональда Трампа, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в социальной сети Х."Байден и европейцы устраивают эскалацию, чтобы сорвать обещание Трампа договориться о мире на Украине", — объяснил он.Дизен также отметил, что Запад не только провоцирует Москву на необдуманный ответ, но и стремится максимально осложнить построение отношений России с будущим американским лидером. Профессор подчеркнул, что действия коллективного Запада являются "очень глупыми".
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, УКРАИНА
"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России
Профессор Дизен заявил о планах США и Европы не допустить мира на Украине