https://1prime.ru/20241127/mir-853133197.html

"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России

"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Глупо": на Западе раскрыли план США и Европы по России

Вашингтон и Европа начали эскалацию украинского конфликта, чтобы не допустить реализации мирной инициативы нового главы Белого дома Дональда Трампа, считает... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:29+0300

2024-11-27T17:29+0300

2024-11-27T17:29+0300

политика

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон и Европа начали эскалацию украинского конфликта, чтобы не допустить реализации мирной инициативы нового главы Белого дома Дональда Трампа, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал в социальной сети Х."Байден и европейцы устраивают эскалацию, чтобы сорвать обещание Трампа договориться о мире на Украине", — объяснил он.Дизен также отметил, что Запад не только провоцирует Москву на необдуманный ответ, но и стремится максимально осложнить построение отношений России с будущим американским лидером. Профессор подчеркнул, что действия коллективного Запада являются "очень глупыми".

https://1prime.ru/20241127/podderzhka-853131341.html

запад

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