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"Эконива" нарастила производство сырого молока

"Эконива" нарастила производство сырого молока - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Эконива" нарастила производство сырого молока

Крупнейший молочный холдинг России ГК "Эконива" за девять месяцев 2024 года увеличил производство сырого молока на 8% относительно аналогичного периода прошлого | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:53+0300

2024-11-27T14:53+0300

2024-11-27T14:53+0300

экономика

россия

эконива

молоко

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший молочный холдинг России ГК "Эконива" за девять месяцев 2024 года увеличил производство сырого молока на 8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,01 миллиона тонн, сообщает производитель. "В январе – сентябре 2024 года "Эконива" произвела 1 009 600 тонн сырого молока в физическом весе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73 400 тонн, или 8% (январь – сентябрь 2023 года: 936 200 тонн). Среднесуточные надои за отчетный период – 3685 тонн против 3429 тонн годом ранее (+7%). Надой на одну фуражную корову достиг 31,8 килограмма в сутки против 30,5 килограмма за аналогичный период 2023 года. Группа планомерно наращивает поголовье крупного рогатого скота и продолжает работу над повышением продуктивности молочного стада", - говорится в сообщении. Отмечается, что перерабатывающие предприятия "Эконивы" произвели 241,7 тысячи тонн готовой молочной продукции, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было произведено 198,1 тысячи тонн. Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и другое увеличилось на 20% год к году, до 227,9 тысячи тонн, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, – на 36%, до 6,3 тысячи тонн, сыров – на 85%, до 7,6 тысячи тонн, дополнили в компании. При этом в течение отчетного периода в хозяйствах "Эконивы" товарными культурами, включая посевы трав на семена, было занято порядка 274 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в 13 регионах присутствия, говорится в сообщении. По итогам этого года группа планирует собрать общий урожай товарных культур, включая травы на семена, в размере 1,1 миллиона тонн в зачетном весе, в прошлом году было собрано 1,3 миллиона тонн. Также на предприятиях "Эконивы" ведется активная заготовка кормов, под кормовые культуры отведено 196,5 тысячи гектаров с учетом лугов и пастбищ, в прошлом году было отведено 194,5 тысячи гектаров с лугами и пастбищами, добавили в компании. В августе этого года стартовал озимый сев под урожай 2025 года - было засеяно порядка 64 тысяч гектаров, в прошлом году засеяли 60,95 тысячи гектаров, говорится в сообщении.

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россия, эконива, молоко