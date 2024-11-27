https://1prime.ru/20241127/mosbirzha-853121676.html
Мосбиржа запустит фьючерсы на нефть и газ со сниженным порогом входа
Мосбиржа запустит фьючерсы на нефть и газ со сниженным порогом входа - 27.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит фьючерсы на нефть и газ со сниженным порогом входа
Московская биржа запускает фьючерсы на нефть и газ со сниженным в 10 и 100 раз номиналом, сообщает торговая площадка. | 27.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запускает фьючерсы на нефть и газ со сниженным в 10 и 100 раз номиналом, сообщает торговая площадка. "Второго декабря на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub. Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, контракты на природный газ – в 100 раз. Таким образом они значительно снижают порог входа трейдерам и открывают дополнительные торговые возможности", - сообщает биржа. Параметры таких фьючерсов на нефть таковы: базисный актив – нефть Brent, лот контракта – один баррель, периодичность исполнения – раз в месяц. А для микро-фьючерсов на газ базисным активом служит природный газ Henry Hub, лот контракта – 1 миллион БТЕ (британских тепловых единиц), периодичность исполнения – также раз в месяц. Новые контракты имеют такой же календарь исполнений, как и текущие. При этом стандартные фьючерсные контракты на энергоносители с торговыми кодами BR и NG продолжат торговаться в обычном режиме, поясняет биржа. "На срочном рынке Московской биржи уже торгуются мини-фьючерсы на индекс Мосбиржи и на индекс РТС. Благодаря сниженной стоимости эти контракты востребованы в том числе начинающими трейдерами, которые только учатся управлять своими позициями. Запуск мини-фьючерса на нефть и микро-фьючерса на газ позволит инвесторам использовать больше торговых стратегий, а также диверсифицировать свои инвестиции за счет включения в портфель новых активов", - комментирует управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа запустит фьючерсы на нефть и газ со сниженным порогом входа
Мосбиржа запустит фьючерсы на нефть и газ со сниженным в 10 и 100 раз номиналом
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа запускает фьючерсы на нефть и газ со сниженным в 10 и 100 раз номиналом, сообщает торговая площадка.
"Второго декабря на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микро-фьючерсами на природный газ Henry Hub. Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, контракты на природный газ – в 100 раз. Таким образом они значительно снижают порог входа трейдерам и открывают дополнительные торговые возможности", - сообщает биржа.
Параметры таких фьючерсов на нефть таковы: базисный актив – нефть Brent, лот контракта – один баррель, периодичность исполнения – раз в месяц.
А для микро-фьючерсов на газ базисным активом служит природный газ Henry Hub, лот контракта – 1 миллион БТЕ (британских тепловых единиц), периодичность исполнения – также раз в месяц.
Новые контракты имеют такой же календарь исполнений, как и текущие. При этом стандартные фьючерсные контракты на энергоносители с торговыми кодами BR и NG продолжат торговаться в обычном режиме, поясняет биржа.
"На срочном рынке Московской биржи уже торгуются мини-фьючерсы на индекс Мосбиржи и на индекс РТС. Благодаря сниженной стоимости эти контракты востребованы в том числе начинающими трейдерами, которые только учатся управлять своими позициями. Запуск мини-фьючерса на нефть и микро-фьючерса на газ позволит инвесторам использовать больше торговых стратегий, а также диверсифицировать свои инвестиции за счет включения в портфель новых активов", - комментирует управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов