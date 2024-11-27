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Мосбиржа приостановит торги расписками "Русагро" - 27.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241127/mosbirzha-853135407.html
Мосбиржа приостановит торги расписками "Русагро"
Мосбиржа приостановит торги расписками "Русагро" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа приостановит торги расписками "Русагро"
Московская биржа приостановит с 5 декабря торги расписками "Русагро", следует из сообщения торговой площадки. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:34+0300
2024-11-27T18:35+0300
экономика
россия
мосбиржа
биржевые торги
русагро
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа приостановит с 5 декабря торги расписками "Русагро", следует из сообщения торговой площадки. "Приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 5 декабря 2024 года - глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции Ros Agro Plc", - говорится в сообщении. "Русагро" в июле было включено правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В сентябре 2023 года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. В августе Минсельхоз России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором попросил приостановить корпоративные права кипрской Ros Agro Plc. В начале сентября суд его удовлетворил. Ранее "Русагро" заявляло, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ. В марте группа сообщила, что пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции. Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Руководитель IR-направления "Русагро" Егор Сергушов в конце октября заявил, что компания после редомициляции рассчитывает на старт торгов акциями на Московской бирже в марте следующего года.
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россия, мосбиржа, биржевые торги, русагро
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, Русагро
18:34 27.11.2024 (обновлено: 18:35 27.11.2024)
 
Мосбиржа приостановит торги расписками "Русагро"

Мосбиржа приостановит с 5 декабря торги расписками "Русагро"

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа приостановит с 5 декабря торги расписками "Русагро", следует из сообщения торговой площадки.
"Приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 5 декабря 2024 года - глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции Ros Agro Plc", - говорится в сообщении.
"Русагро" в июле было включено правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). В сентябре 2023 года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
В августе Минсельхоз России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором попросил приостановить корпоративные права кипрской Ros Agro Plc. В начале сентября суд его удовлетворил. Ранее "Русагро" заявляло, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ. В марте группа сообщила, что пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Руководитель IR-направления "Русагро" Егор Сергушов в конце октября заявил, что компания после редомициляции рассчитывает на старт торгов акциями на Московской бирже в марте следующего года.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯМосбиржабиржевые торгиРусагро
 
 
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