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Совфед одобрил закон о налогообложении операций с цифровой валютой

Совфед одобрил закон о налогообложении операций с цифровой валютой - 27.11.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о налогообложении операций с цифровой валютой

Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс, документ направлен на установление с 1 января 2025 года в законодательстве РФ порядка налогообложения операций с... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T11:48+0300

2024-11-27T11:48+0300

2024-11-27T11:48+0300

экономика

россия

совфед

цифровая валюта

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс, документ направлен на установление с 1 января 2025 года в законодательстве РФ порядка налогообложения операций с цифровой валютой. Согласно закону, цифровая валюта признается имуществом. В целях налогового контроля устанавливается обязанность оператора майнинговой инфраструктуры сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения сведения, связанные с осуществлением майнинга цифровой валюты лицом, которому данный оператор оказывает услуги. Законом устанавливается, что стоимость цифровой валюты будет определяться исходя из ее рыночной котировки. Доходы от приобретения или продажи цифровой валюты будут облагаться по двухступенчатой шкале ставок НДФЛ - 13% в отношении дохода в пределах 2,4 миллионов рублей и 15% в отношении части дохода, превышающей эту сумму.

https://1prime.ru/20241127/sovfed-853118646.html

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россия, совфед, цифровая валюта