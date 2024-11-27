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В Петербурге будут взимать туристический налог

В Петербурге будут взимать туристический налог - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Петербурге будут взимать туристический налог

Туристический налог вместо курортного сбора будет введен в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года в соответствии с изменившимися нормами Налогового кодекса РФ,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:40+0300

2024-11-27T13:40+0300

2024-11-27T13:41+0300

туристический сбор

налог

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – ПРАЙМ. Туристический налог вместо курортного сбора будет введен в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года в соответствии с изменившимися нормами Налогового кодекса РФ, сообщает городское законодательное собрание. "В целом собрание приняло закон о туристическом налоге. В соответствии с изменившимися нормами Налогового кодекса РФ вместо курортного сбора с 1 января 2025 года в Северной столице будет введён туристический налог", - сообщает городской парламент в своем Telegram-канале. Отмечается, что в отличие от курортного сбора, который до сих пор платили непосредственно гости города, туристическим налогом будут облагаться организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов. "Размер выплат планируется жестко привязать к стоимости проживания, но суточная ставка не может быть ниже 100 рублей, установленных на федеральном уровне. Кроме того, расширяется список льготников, оказание услуг для которых не будет облагаться турналогом", - отмечается в сообщении. Ранее вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщал, что срок проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры истекает в конце 2024 года. Уже с 1 января 2025 года курортный сбор заменит туристический налог.

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туристический сбор, налог, санкт-петербург