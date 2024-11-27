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Совфед одобрил закон, корректирующий налогообложение IT-компаний

Совфед одобрил закон, корректирующий налогообложение IT-компаний - 27.11.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон, корректирующий налогообложение IT-компаний

Совет Федерации одобрил закон, который корректирует налогообложение IT-организаций, в том числе запрещая уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов на | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T11:41+0300

2024-11-27T11:41+0300

2024-11-27T11:41+0300

it

налогообложение

прибыль

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, который корректирует налогообложение IT-организаций, в том числе запрещая уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу на запрещенных интернет-ресурсах. Документ, в частности, устанавливает ставку налога на прибыль в размере 5% по доходам от реализации акций (долей участия в уставном капитале) российских IT-организаций, которые применяют пониженные ставки страховых взносов, если срок владения этими акциями превысил три года. Кроме того, сейчас для IT-компаний и компаний радиоэлектронной промышленности в пределах определенной величины базы для исчисления страховых взносов (на 2024 год - 2,225 миллиона рублей, на 2025 год – 2,759 миллиона рублей) применяется пониженный тариф в размере 7,6%, а свыше этой величины – 0%. Новый закон предусматривает начиная с 2025 года применение тарифа страховых взносов 7,6% как в пределах данной величины, так и свыше нее. Помимо этого, сейчас расходы на рекламу учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволяет ее уменьшить. Закон устанавливает, что при ее определении не учитываются расходы рекламодателей на распространение рекламы в интернете, информация о которой не была представлена в Роскомнадзор либо распространена на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен. Такие расходы не будут учитываться и при размещении рекламы на информационном ресурсе иностранного лица, которое, осуществляя деятельность в интернете на территории РФ, не исполняет требования, запреты и ограничения, установленные российским законодательством. Эти изменения начнут действовать через месяц после вступления закона в силу, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам). Сам закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

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it, налогообложение, прибыль