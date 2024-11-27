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Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ
Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ
Западные газеты намеренно скрывают правдивую информацию о роли государств-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте, сообщает Strategic... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:16+0300
2024-11-27T12:16+0300
политика
сми
сша
украина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные газеты намеренно скрывают правдивую информацию о роли государств-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте, сообщает Strategic Culture."Понять причину конфликта невозможно, если полагаться исключительно на западные СМИ в плане информации. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о перевороте ЦРУ в Киеве в 2014 году, в результате которого был свергнут избранный президент и установлен неонацистский режим", - приводят пример авторы статьи.При этом, следует из статьи, средства массовой информации на Западе действуют как "систематический смыв в туалете", который обеляет все совершаемые властями действия и распространяет ненавистническую повестку против их оппонентов. В последнее время, однако, все большее количество подобных изданий теряют свой авторитет.
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сми, сша, украина
Политика, СМИ, США, УКРАИНА
12:16 27.11.2024
 
Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ

SC: западные СМИ скрыли и исказили правду о роли НАТО в конфликте на Украине

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПечатные СМИ
Печатные СМИ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные газеты намеренно скрывают правдивую информацию о роли государств-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте, сообщает Strategic Culture.
"Понять причину конфликта невозможно, если полагаться исключительно на западные СМИ в плане информации. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о перевороте ЦРУ в Киеве в 2014 году, в результате которого был свергнут избранный президент и установлен неонацистский режим", - приводят пример авторы статьи.
При этом, следует из статьи, средства массовой информации на Западе действуют как "систематический смыв в туалете", который обеляет все совершаемые властями действия и распространяет ненавистническую повестку против их оппонентов. В последнее время, однако, все большее количество подобных изданий теряют свой авторитет.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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