https://1prime.ru/20241127/nato-853121832.html

Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ

Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ

Врут. В США сделали резкое заявление о западных СМИ

Западные газеты намеренно скрывают правдивую информацию о роли государств-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте, сообщает Strategic... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:16+0300

2024-11-27T12:16+0300

2024-11-27T12:16+0300

политика

сми

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украина

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные газеты намеренно скрывают правдивую информацию о роли государств-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте, сообщает Strategic Culture."Понять причину конфликта невозможно, если полагаться исключительно на западные СМИ в плане информации. Западные СМИ не расскажут своим потребителям о перевороте ЦРУ в Киеве в 2014 году, в результате которого был свергнут избранный президент и установлен неонацистский режим", - приводят пример авторы статьи.При этом, следует из статьи, средства массовой информации на Западе действуют как "систематический смыв в туалете", который обеляет все совершаемые властями действия и распространяет ненавистническую повестку против их оппонентов. В последнее время, однако, все большее количество подобных изданий теряют свой авторитет.

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сми, сша, украина