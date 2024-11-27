https://1prime.ru/20241127/nato-853144092.html

"Вернутся в мешках": на Западе оценили план НАТО по Украине

"Вернутся в мешках": на Западе оценили план НАТО по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Вернутся в мешках": на Западе оценили план НАТО по Украине

Заявления лидеров государств-членов Североатлантического альянса об оправке своих войск на Украину вызывают лишь смех. Об этом заявил полковник ВС США в... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T23:26+0300

2024-11-27T23:26+0300

2024-11-27T23:26+0300

политика

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нато

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поддержка украины

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Заявления лидеров государств-членов Североатлантического альянса об оправке своих войск на Украину вызывают лишь смех. Об этом заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся", — сказал он. Уилкерсон назвал людей, делающих такие заявления, безумными и порекомендовал им проснуться, так как они проиграли на Украине и из-за этого поражения ставят мир под угрозу.Кроме того, он заявил, что США "двуличны и лживы", и если Вашингтон продолжит избегать серьезных разговоров с Москвой, которых не было последние семь лет, то у последней не будет иного выбора, кроме как преподать урок.Париж и Лондон вернулись к дискуссиям о возможной отправке западных войск на территорию Украины, сообщило в понедельник издание Monde. Отмечается, что они "не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По данным издания, это обсуждалось в ходе визита британского премьера Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

https://1prime.ru/20241127/zapad-853143702.html

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запад, нато, россия, поддержка украины