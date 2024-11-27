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Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах
Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:30+0300
2024-11-27T21:22+0300
экономика
россия
казахстан
расчеты в нацвалютах
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.Отмечается, что в долгосрочной перспективе рост доли взаимных расчетов в нацвалютах будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран.Кроме того, Путин в ходе заявления для СМИ отметил, что рост доли расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешнеполитической конъюнктуры. По его словам, доля нацвалют по взаиморасчету составляет почти 90%.
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россия, казахстан, расчеты в нацвалютах, владимир путин, касым-жомарт токаев
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, расчеты в нацвалютах, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
20:30 27.11.2024 (обновлено: 21:22 27.11.2024)
 
Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах

Путин и Токаев приветствовали увеличение доли взаимных расчетов в нацвалютах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.
Отмечается, что в долгосрочной перспективе рост доли взаимных расчетов в нацвалютах будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран.
Кроме того, Путин в ходе заявления для СМИ отметил, что рост доли расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешнеполитической конъюнктуры. По его словам, доля нацвалют по взаиморасчету составляет почти 90%.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНрасчеты в нацвалютахВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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