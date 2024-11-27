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Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах

Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах - 27.11.2024, ПРАЙМ

Путин и Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:30+0300

2024-11-27T20:30+0300

2024-11-27T21:22+0300

экономика

россия

казахстан

расчеты в нацвалютах

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовали рост доли взаимных расчетов в нацвалютах. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.Отмечается, что в долгосрочной перспективе рост доли взаимных расчетов в нацвалютах будет способствовать укреплению финансового суверенитета двух стран.Кроме того, Путин в ходе заявления для СМИ отметил, что рост доли расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешнеполитической конъюнктуры. По его словам, доля нацвалют по взаиморасчету составляет почти 90%.

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казахстан

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россия, казахстан, расчеты в нацвалютах, владимир путин, касым-жомарт токаев