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Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России вырос до максимума
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России вырос до максимума - 27.11.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России вырос до максимума
Экспорт нефтепродуктов из России в ноябре вырос до самого высокого уровня за последние восемь месяцев, поскольку местные НПЗ наращивают производство после... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:32+0300
2024-11-27T11:32+0300
2024-11-27T11:32+0300
энергетика
россия
нефтепродукты
экспорт
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Экспорт нефтепродуктов из России в ноябре вырос до самого высокого уровня за последние восемь месяцев, поскольку местные НПЗ наращивают производство после окончания осеннего ремонта, сообщает Bloomberg."За первые 20 дней месяца средние морские поставки топлива составили около 2,3 млн баррелей в день. Это на 18% выше, чем в октябре", - пишет агентство со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.В издании заметили, что уровень переработки на российских НПЗ достиг трехмесячного максимума в первые 20 дней ноября. Это, возможно, уменьшило количество сырой нефти, доступной для экспорта, и одновременно увеличило предложение нефтепродуктов.Также отмечается, что экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 17% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 827 тысяч баррелей в день, самый высокий показатель с июля. В основном такие грузы отправляются в Турцию, но также наблюдается рост поставок в Азию, в частности, в Индонезию.Поставки нафты выросли более чем в два раза по сравнению с октябрем и достигли 530 тысяч баррелей в день. Это самый высокий уровень с марта 2023 года. Поставки бензина и компонентов для смешивания также увеличились в три раза и составили 12 тысяч баррелей в день.
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россия, нефтепродукты, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, нефтепродукты, экспорт
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России вырос до максимума
Bloomberg: Россия увеличила отгрузку нефтепродуктов по мере роста мощностей НПЗ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Экспорт нефтепродуктов из России в ноябре вырос до самого высокого уровня за последние восемь месяцев, поскольку местные НПЗ наращивают производство после окончания осеннего ремонта, сообщает
Bloomberg.
"За первые 20 дней месяца средние морские поставки топлива составили около 2,3 млн баррелей в день. Это на 18% выше, чем в октябре", - пишет агентство со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.
В издании заметили, что уровень переработки на российских НПЗ достиг трехмесячного максимума в первые 20 дней ноября. Это, возможно, уменьшило количество сырой нефти, доступной для экспорта, и одновременно увеличило предложение нефтепродуктов.
Также отмечается, что экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 17% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 827 тысяч баррелей в день, самый высокий показатель с июля. В основном такие грузы отправляются в Турцию, но также наблюдается рост поставок в Азию, в частности, в Индонезию.
Поставки нафты выросли более чем в два раза по сравнению с октябрем и достигли 530 тысяч баррелей в день. Это самый высокий уровень с марта 2023 года. Поставки бензина и компонентов для смешивания также увеличились в три раза и составили 12 тысяч баррелей в день.
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