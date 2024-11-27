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РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти

РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти - 27.11.2024, ПРАЙМ

РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти

Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:15+0300

2024-11-27T20:15+0300

2024-11-27T20:15+0300

экономика

россия

казахстан

поставки нефти

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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.

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казахстан

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россия, казахстан, поставки нефти