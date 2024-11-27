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РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти
РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти - 27.11.2024, ПРАЙМ
РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти
Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:15+0300
2024-11-27T20:15+0300
2024-11-27T20:15+0300
экономика
россия
казахстан
поставки нефти
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
https://1prime.ru/20241127/putin-853134029.html
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россия, казахстан, поставки нефти
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, поставки нефти
РФ и Казахстан приняли документ по возобновлению поставок нефти
РФ и Казахстан приняли протокол о возобновлении соглашения по поставкам нефти
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Астане приняли протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе церемонии подписания документов протоколами о возобновлении действия соглашения обменялись министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Путин по приглашению Токаева в среду прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составах.
Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России