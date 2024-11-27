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В магазины возвращается старая схема обмана покупателей

В магазины возвращается старая схема обмана покупателей - 27.11.2024, ПРАЙМ

В магазины возвращается старая схема обмана покупателей

После небольшого перерыва мошенники снова стали активно использовать схему с обманом на кассе в магазине. Как это происходит, рассказала агентству "Прайм"... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T02:02+0300

2024-11-27T02:02+0300

2024-11-27T02:02+0300

эксклюзив

магазины

обман

бизнес

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. После небольшого перерыва мошенники снова стали активно использовать схему с обманом на кассе в магазине. Как это происходит, рассказала агентству "Прайм" маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.К покупателю, который собирается оплатить товар на кассе наличными деньгами, подходит мошенник с внешностью, не вызывающей подозрений. Он просит помочь ему получить наличные средства, так как поблизости нет банкомата. Покупателю предлагают оплатить его покупку картой в обмен на его наличные.На первый взгляд, этот механизм не выглядит подозрительным или опасным. "Но дело в том, что карта, с которой предлагают оплатить товар, часто оказывается ворованной. В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен", - объяснила эксперт.Если покупатель согласится на это предложение, то его могут ждать неприятности. Оплата с украденной карты будет привязана к покупке доверчивого покупателя, а его лицо попадет на камеру видеонаблюдения. И тогда придется доказывать свою непричастность к этой афере."Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете, нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами", - объяснила Бастрыкина.

https://1prime.ru/20210707/834133179.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, магазины, обман, бизнес