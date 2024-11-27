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В магазины возвращается старая схема обмана покупателей - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В магазины возвращается старая схема обмана покупателей
В магазины возвращается старая схема обмана покупателей - 27.11.2024, ПРАЙМ
В магазины возвращается старая схема обмана покупателей
После небольшого перерыва мошенники снова стали активно использовать схему с обманом на кассе в магазине. Как это происходит, рассказала агентству "Прайм"... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T02:02+0300
2024-11-27T02:02+0300
эксклюзив
магазины
обман
бизнес
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. После небольшого перерыва мошенники снова стали активно использовать схему с обманом на кассе в магазине. Как это происходит, рассказала агентству "Прайм" маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.К покупателю, который собирается оплатить товар на кассе наличными деньгами, подходит мошенник с внешностью, не вызывающей подозрений. Он просит помочь ему получить наличные средства, так как поблизости нет банкомата. Покупателю предлагают оплатить его покупку картой в обмен на его наличные.На первый взгляд, этот механизм не выглядит подозрительным или опасным. "Но дело в том, что карта, с которой предлагают оплатить товар, часто оказывается ворованной. В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен", - объяснила эксперт.Если покупатель согласится на это предложение, то его могут ждать неприятности. Оплата с украденной карты будет привязана к покупке доверчивого покупателя, а его лицо попадет на камеру видеонаблюдения. И тогда придется доказывать свою непричастность к этой афере."Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете, нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами", - объяснила Бастрыкина.
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эксклюзив, магазины, обман, бизнес
Эксклюзив, магазины, обман, Бизнес
02:02 27.11.2024
 
В магазины возвращается старая схема обмана покупателей

Маркетолог Бастрыкина: аферисты обманом обналичивают деньги с чужих карт

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. После небольшого перерыва мошенники снова стали активно использовать схему с обманом на кассе в магазине. Как это происходит, рассказала агентству "Прайм" маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.
К покупателю, который собирается оплатить товар на кассе наличными деньгами, подходит мошенник с внешностью, не вызывающей подозрений. Он просит помочь ему получить наличные средства, так как поблизости нет банкомата. Покупателю предлагают оплатить его покупку картой в обмен на его наличные.
На первый взгляд, этот механизм не выглядит подозрительным или опасным. "Но дело в том, что карта, с которой предлагают оплатить товар, часто оказывается ворованной. В банкомате снять деньги без пин-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1-3 тысяч рублей код не нужен", - объяснила эксперт.
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Если покупатель согласится на это предложение, то его могут ждать неприятности. Оплата с украденной карты будет привязана к покупке доверчивого покупателя, а его лицо попадет на камеру видеонаблюдения. И тогда придется доказывать свою непричастность к этой афере.
"Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете, нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами", - объяснила Бастрыкина.
 
ЭксклюзивмагазиныобманБизнес
 
 
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