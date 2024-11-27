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Доля свободных гибких офисов в Москве упала за год более чем в пять раз - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Доля свободных гибких офисов в Москве упала за год более чем в пять раз
Доля свободных гибких офисов в Москве упала за год более чем в пять раз - 27.11.2024, ПРАЙМ
Доля свободных гибких офисов в Москве упала за год более чем в пять раз
Доля свободных гибких офисов в Москве уменьшилась в течение года в 5,2 раза и достигла к концу ноября 4,2%. Это сопоставимо с уровнем вакантности в классических | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:53+0300
2024-11-27T15:11+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля свободных гибких офисов в Москве уменьшилась в течение года в 5,2 раза и достигла к концу ноября 4,2%. Это сопоставимо с уровнем вакантности в классических офисах (3,8%). Такие подсчеты сделали в консалтинговой компании CORE.XP. Отмечается, что год назад свободными были 22% гибких офисов. В CORE.XP объяснили данное изменение закрытием нескольких крупных сделок на фоне увеличения спроса на гибкие офисы, что привело к снижению показателя свободных площадей. По данным компании, объем новых сделок в гибких офисах по итогам трех кварталов текущего года составил 124,5 тысячи квадратных метров. Это на 55% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% выше показателя всего 2023 года. В CORE.XP сообщили, что крупнейшую с 2021 года сделку по аренде гибкого офиса в 2024 году закрыл Т-Банк, заняв 24,5 тысячи квадратных метров в БЦ "Искра-парк" (оператор Business Club). На нее пришлось 45% от общего объема сделок в третьем квартале, добавили в компании. Также отмечается, что критически низкий показатель свободных площадей в гибких офисах Москвы сдерживает спрос, при этом операторы активно открывают новые площадки по запросу клиентов.
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Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, Недвижимость, Бизнес
14:53 27.11.2024 (обновлено: 15:11 27.11.2024)
 
Доля свободных гибких офисов в Москве упала за год более чем в пять раз

CORE.XP: доля свободных гибких офисов в Москве упала за год в 5,2 раза

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтроящиеся дома в Москве
Строящиеся дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля свободных гибких офисов в Москве уменьшилась в течение года в 5,2 раза и достигла к концу ноября 4,2%. Это сопоставимо с уровнем вакантности в классических офисах (3,8%). Такие подсчеты сделали в консалтинговой компании CORE.XP.
Отмечается, что год назад свободными были 22% гибких офисов. В CORE.XP объяснили данное изменение закрытием нескольких крупных сделок на фоне увеличения спроса на гибкие офисы, что привело к снижению показателя свободных площадей.
По данным компании, объем новых сделок в гибких офисах по итогам трех кварталов текущего года составил 124,5 тысячи квадратных метров. Это на 55% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% выше показателя всего 2023 года.
В CORE.XP сообщили, что крупнейшую с 2021 года сделку по аренде гибкого офиса в 2024 году закрыл Т-Банк, заняв 24,5 тысячи квадратных метров в БЦ "Искра-парк" (оператор Business Club). На нее пришлось 45% от общего объема сделок в третьем квартале, добавили в компании.
Также отмечается, что критически низкий показатель свободных площадей в гибких офисах Москвы сдерживает спрос, при этом операторы активно открывают новые площадки по запросу клиентов.
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