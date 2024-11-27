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РЖД и казахстанская "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РЖД и казахстанская "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора
РЖД и казахстанская "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора - 27.11.2024, ПРАЙМ
РЖД и казахстанская "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора
Глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления казахстанской транспортной компании "КТЖ Экспресс" Нурлан Сауранбаев договорились о создании нового единого... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:53+0300
2024-11-27T21:53+0300
экономика
россия
казахстан
мтк "север-юг"
ржд
логистика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления казахстанской транспортной компании "КТЖ Экспресс" Нурлан Сауранбаев договорились о создании нового единого логистического оператора для повышения эффективности транспортных связей на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщает российская компания. "Сегодня в Астане глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве... Для повышения эффективности транспортных связей на восточном маршруте МТК "Север-Юг" создадим единого логистического оператора. Новое предприятие с участием компаний "РЖД Логистика" и "КТЖ Экспресс" будет привлекать дополнительные объемы грузов, в том числе и для транзитных перевозок по направлению Китай - Казахстан - Россия - Белоруссия", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется совместно проанализировать пропускную способность стыковых пунктов для выработки мер по их оптимальному использованию, продолжить работу по цифровизации и переходу на безбумажные технологии для создания единого цифрового пространства и на основе совместных исследований синхронизировать развитие и модернизацию инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного сообщения через пункты пропуска между Россией и Казахстаном. Международный транспортный коридор "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
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россия, казахстан, мтк "север-юг", ржд, логистика
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МТК "Север-Юг", РЖД, логистика
21:53 27.11.2024
 
РЖД и казахстанская "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора

РЖД и "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора для МТК "Север-Юг"

© fotolia.com / HPWРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© fotolia.com / HPW
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления казахстанской транспортной компании "КТЖ Экспресс" Нурлан Сауранбаев договорились о создании нового единого логистического оператора для повышения эффективности транспортных связей на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщает российская компания.
"Сегодня в Астане глава РЖД Олег Белозеров и председатель правления "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве... Для повышения эффективности транспортных связей на восточном маршруте МТК "Север-Юг" создадим единого логистического оператора. Новое предприятие с участием компаний "РЖД Логистика" и "КТЖ Экспресс" будет привлекать дополнительные объемы грузов, в том числе и для транзитных перевозок по направлению Китай - Казахстан - Россия - Белоруссия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется совместно проанализировать пропускную способность стыковых пунктов для выработки мер по их оптимальному использованию, продолжить работу по цифровизации и переходу на безбумажные технологии для создания единого цифрового пространства и на основе совместных исследований синхронизировать развитие и модернизацию инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного сообщения через пункты пропуска между Россией и Казахстаном.
Международный транспортный коридор "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНМТК "Север-Юг"РЖДлогистика
 
 
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