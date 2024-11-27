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Опрос показал, что для четверти работающих россиян семья важнее работы
Опрос показал, что для четверти работающих россиян семья важнее работы - 27.11.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, что для четверти работающих россиян семья важнее работы
Семья является более важной частью жизни, чем работа, для четверти работающих россиян, при этом почти треть граждан больше ценят свою реализацию,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T07:32+0300
2024-11-27T07:32+0300
2024-11-27T07:32+0300
общество
бизнес
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Семья является более важной частью жизни, чем работа, для четверти работающих россиян, при этом почти треть граждан больше ценят свою реализацию, свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter, подготовленного для РИА Новости.
"Почти треть (32%) респондентов считают, что работа занимает самое важное место в их жизни, поскольку она отнимает большую часть времени. Для каждого четвертого (25%) семья важнее работы. Эти показатели не изменились по сравнению с прошлогодним опросом", - говорится в исследовании, которое проводилось с 15 по 20 ноября среди 3,3 тысячи работников российских компаний.
Аналитики выяснили, что мужчины чаще женщин отвечали, что семья для них важнее работы – 27% против 24%. Чаще таких принципов придерживаются люди в возрасте 24-30 лет и занятые на производстве или в сфере науки и образования.
Согласно исследованию, снизилось число тех, кто недоволен своей работой: если в прошлом году таких было 77%, то в 2024 году - уже 63%. Вместе с тем выросла доля тех, кто не может дать однозначную оценку удовлетворенности своей трудовой деятельностью – с 12% в 2023 до 21% в 2024 году.
Кроме того, сервис выяснил, что стало меньше тех, кто задумывается о смене работы в 2025 году - 71% респондентов против 81% в 2023 году. Почти половина из тех, кто желал бы найти новую работу (46%), хотят продолжить трудиться в той же сфере, а 27% интересна другая область деятельности. Самой привлекательной отраслью для перехода остается сфера IT, но ее доля за год снизилась с 39% до 32%. При этом выросла привлекательность логистики - с 13% до 18%. Замыкает тройку самых интересных для смены работы областей маркетинг, в нем готовы попробовать себя 16% респондентов.
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общество , бизнес
Общество , Бизнес, Экономика
Опрос показал, что для четверти работающих россиян семья важнее работы
HeadHunter: треть работающих россиян больше ценят свою реализацию, чем работу
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Семья является более важной частью жизни, чем работа, для четверти работающих россиян, при этом почти треть граждан больше ценят свою реализацию, свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter, подготовленного для РИА Новости.
"Почти треть (32%) респондентов считают, что работа занимает самое важное место в их жизни, поскольку она отнимает большую часть времени. Для каждого четвертого (25%) семья важнее работы. Эти показатели не изменились по сравнению с прошлогодним опросом", - говорится в исследовании, которое проводилось с 15 по 20 ноября среди 3,3 тысячи работников российских компаний.
Аналитики выяснили, что мужчины чаще женщин отвечали, что семья для них важнее работы – 27% против 24%. Чаще таких принципов придерживаются люди в возрасте 24-30 лет и занятые на производстве или в сфере науки и образования.
Согласно исследованию, снизилось число тех, кто недоволен своей работой: если в прошлом году таких было 77%, то в 2024 году - уже 63%. Вместе с тем выросла доля тех, кто не может дать однозначную оценку удовлетворенности своей трудовой деятельностью – с 12% в 2023 до 21% в 2024 году.
Кроме того, сервис выяснил, что стало меньше тех, кто задумывается о смене работы в 2025 году - 71% респондентов против 81% в 2023 году. Почти половина из тех, кто желал бы найти новую работу (46%), хотят продолжить трудиться в той же сфере, а 27% интересна другая область деятельности. Самой привлекательной отраслью для перехода остается сфера IT, но ее доля за год снизилась с 39% до 32%. При этом выросла привлекательность логистики - с 13% до 18%. Замыкает тройку самых интересных для смены работы областей маркетинг, в нем готовы попробовать себя 16% респондентов.