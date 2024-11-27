https://1prime.ru/20241127/oreshnik-853115136.html
"С головы на ноги": эксперт оценил влияние прилета "Орешника" на Европу
"С головы на ноги": эксперт оценил влияние прилета "Орешника" на Европу - 27.11.2024, ПРАЙМ
"С головы на ноги": эксперт оценил влияние прилета "Орешника" на Европу
Один "прилет" из новейшей российской системы вооружений "Орешник" может поменять геополитическую ситуацию в Европе, а также отразиться на общественном мнении,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T08:57+0300
2024-11-27T08:57+0300
2024-11-27T08:59+0300
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Один "прилет" из новейшей российской системы вооружений "Орешник" может поменять геополитическую ситуацию в Европе, а также отразиться на общественном мнении, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при СБ РФ Александр Яковенко. Эксперт отметил, что зона поражения "Орешника" распространяется на всю континентальную Европу и даже затрагивает Лондон. Именно поэтому одного удара будет достаточно, чтобы перевернуть отношение население и геополитический баланс "с ног на голову".При этом, добавил он, "в уме" все еще остается вариант ядерного снаряжения ракет. Подобная возможность, считает Яковенко, может стать причиной "безответственной" ядерной риторики Запада. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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сша, европа, ракетные удары
Вооружения, США, ЕВРОПА, ракетные удары
"С головы на ноги": эксперт оценил влияние прилета "Орешника" на Европу
Яковенко: прилет "Орешника" может "с головы на ноги" повернуть баланс в Европе
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Один "прилет" из новейшей российской системы вооружений "Орешник" может поменять геополитическую ситуацию в Европе, а также отразиться на общественном мнении, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при СБ РФ Александр Яковенко.
Эксперт отметил, что зона поражения "Орешника" распространяется на всю континентальную Европу и даже затрагивает Лондон. Именно поэтому одного удара будет достаточно, чтобы перевернуть отношение население и геополитический баланс "с ног на голову".
При этом, добавил он, "в уме" все еще остается вариант ядерного снаряжения ракет. Подобная возможность, считает Яковенко, может стать причиной "безответственной" ядерной риторики Запада.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru
в 8.00 мск.
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