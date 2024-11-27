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"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника"
"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника" - 27.11.2024, ПРАЙМ
"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника"
Западные страны предпочитают игнорировать отсутствие адекватного ответа, до сих пор не понимая, с чем они столкнулись после атаки "Орешника", подчеркнул научный | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:16+0300
2024-11-27T10:16+0300
2024-11-27T10:40+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Западные страны предпочитают игнорировать отсутствие адекватного ответа, до сих пор не понимая, с чем они столкнулись после атаки "Орешника", подчеркнул научный исследователь из США Майк Адамс в соцсети Х."Мой вывод? НАТО — конец. Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило. Российская система "Орешник" — это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты", — объяснил свою позицию эксперт.При этом единственным вариантом ответа на новейшую российскую систему является либо отступление стран альянса, либо применение ядерного оружия. Последний же вариант возможен из-за глупости и высокомерия Запада, добавил Адамс.
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нато, ракетные удары, россия, сша
Политика, НАТО, ракетные удары, РОССИЯ, США
"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника"
Майк Адамс: Запад не понимает, с чем они столкнулись после удара "Орешника"