https://1prime.ru/20241127/organizatsii-853138636.html
Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента
Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента
Доля убыточных организаций в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:30+0300
2024-11-27T19:30+0300
2024-11-27T19:30+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,4%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, в январе-сентябре 43,6 тысячи организаций получили прибыль в размере 26,7 триллиона рублей (на 13,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Убыток получили 16,4 тысячи организаций на сумму 5,3 триллиона рублей, что на 23,4% больше в годовом выражении. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 21,4 триллиона рублей (снижение на 19,1% к январю-сентябрю 2023 года). Данные представлены до налогообложения без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах. Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 34,5% с 34,7% в январе-сентябре 2023 года. При этом в добыче угля их доля выросла на 16,9 п.п. - до 52% с 35,1% годом ранее. В отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром убыточных компаний в январе-сентябре также стало больше, чем за аналогичный период прошлого года - на 3,5 п.п. (51,7% против 48,2%). При этом в отрасли производства и распределения газообразного топлива доля убыточных организаций увеличилась на 8,1 п.п. - до 34% с 25,9% в январе-сентябре 2023 года. В сегменте оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта доля убыточных организаций составила 26% против 17,4% за первые девять месяцев прошлого года. В обрабатывающих производствах в январе-сентябре убытки получили 20,3% организаций против 20,6% за аналогичный период годом ранее, в строительстве их число тоже снизилось - до 23,5% против 24,6%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, снизилась до 31,3% с 32,4%. В финансовой и страховой деятельности доля убыточных компаний снизилась до 43,6% с 44,6% в январе-сентябре прошлого года.
https://1prime.ru/20241127/bezrabotitsa-853136995.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента
Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла на 0,4 п.п.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,4%, сообщает Росстат.
Как следует из данных статистического ведомства, в январе-сентябре 43,6 тысячи организаций получили прибыль в размере 26,7 триллиона рублей (на 13,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Убыток получили 16,4 тысячи организаций на сумму 5,3 триллиона рублей, что на 23,4% больше в годовом выражении.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 21,4 триллиона рублей (снижение на 19,1% к январю-сентябрю 2023 года). Данные представлены до налогообложения без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах.
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 34,5% с 34,7% в январе-сентябре 2023 года. При этом в добыче угля их доля выросла на 16,9 п.п. - до 52% с 35,1% годом ранее.
В отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром убыточных компаний в январе-сентябре также стало больше, чем за аналогичный период прошлого года - на 3,5 п.п. (51,7% против 48,2%). При этом в отрасли производства и распределения газообразного топлива доля убыточных организаций увеличилась на 8,1 п.п. - до 34% с 25,9% в январе-сентябре 2023 года. В сегменте оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта доля убыточных организаций составила 26% против 17,4% за первые девять месяцев прошлого года.
В обрабатывающих производствах в январе-сентябре убытки получили 20,3% организаций против 20,6% за аналогичный период годом ранее, в строительстве их число тоже снизилось - до 23,5% против 24,6%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, снизилась до 31,3% с 32,4%.
В финансовой и страховой деятельности доля убыточных компаний снизилась до 43,6% с 44,6% в январе-сентябре прошлого года.
Безработица в России в октябре снизилась до исторического минимума