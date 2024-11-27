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Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента

Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре выросла 27,4 процента

Доля убыточных организаций в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:30+0300

2024-11-27T19:30+0300

2024-11-27T19:30+0300

экономика

россия

росстат

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 0,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,4%, сообщает Росстат. Как следует из данных статистического ведомства, в январе-сентябре 43,6 тысячи организаций получили прибыль в размере 26,7 триллиона рублей (на 13,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Убыток получили 16,4 тысячи организаций на сумму 5,3 триллиона рублей, что на 23,4% больше в годовом выражении. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил почти 21,4 триллиона рублей (снижение на 19,1% к январю-сентябрю 2023 года). Данные представлены до налогообложения без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций в действующих ценах. Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 34,5% с 34,7% в январе-сентябре 2023 года. При этом в добыче угля их доля выросла на 16,9 п.п. - до 52% с 35,1% годом ранее. В отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром убыточных компаний в январе-сентябре также стало больше, чем за аналогичный период прошлого года - на 3,5 п.п. (51,7% против 48,2%). При этом в отрасли производства и распределения газообразного топлива доля убыточных организаций увеличилась на 8,1 п.п. - до 34% с 25,9% в январе-сентябре 2023 года. В сегменте оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта доля убыточных организаций составила 26% против 17,4% за первые девять месяцев прошлого года. В обрабатывающих производствах в январе-сентябре убытки получили 20,3% организаций против 20,6% за аналогичный период годом ранее, в строительстве их число тоже снизилось - до 23,5% против 24,6%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, снизилась до 31,3% с 32,4%. В финансовой и страховой деятельности доля убыточных компаний снизилась до 43,6% с 44,6% в январе-сентябре прошлого года.

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россия, росстат