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Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине

Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине

Выступление президента России Владимира Путина, а также применение Россией новейшего оружия могут повлиять на развитие переговоров по Украине, заявила спикер... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T11:09+0300

2024-11-27T11:09+0300

2024-11-27T11:09+0300

вооружения

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина, а также применение Россией новейшего оружия могут повлиять на развитие переговоров по Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - отметила сенатор в рамках заседания Совфеда.Она отметила, что применение оружия не является угрозой, а является спокойным посланием лидера мировой державы. Кроме того, использование Россией "Орешника" стало ответом на эскалацию со стороны западных стран.Матвиенко также предупредила о возможности необдуманных шагов со стороны проигравшей команды Джо Байдена и заявила, что Россия способна дать адекватный ответ.

https://1prime.ru/20241127/oreshnik-853117148.html

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россия, валентина матвиенко