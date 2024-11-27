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Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине
Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине
Выступление президента России Владимира Путина, а также применение Россией новейшего оружия могут повлиять на развитие переговоров по Украине, заявила спикер... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:09+0300
2024-11-27T11:09+0300
вооружения
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина, а также применение Россией новейшего оружия могут повлиять на развитие переговоров по Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - отметила сенатор в рамках заседания Совфеда.Она отметила, что применение оружия не является угрозой, а является спокойным посланием лидера мировой державы. Кроме того, использование Россией "Орешника" стало ответом на эскалацию со стороны западных стран.Матвиенко также предупредила о возможности необдуманных шагов со стороны проигравшей команды Джо Байдена и заявила, что Россия способна дать адекватный ответ.
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россия, валентина матвиенко
Вооружения, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
11:09 27.11.2024
 
Матвиенко назвала факторы, которые подтолкнут к переговорам по Украине

Матвиенко: новейшее оружие России может подтолкнуть к переговорам по Украине

© РИА Новости . Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации
Пленарное заседание Совета Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина, а также применение Россией новейшего оружия могут повлиять на развитие переговоров по Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это мощный сигнал, и у нас есть понимание и знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами", - отметила сенатор в рамках заседания Совфеда.
Она отметила, что применение оружия не является угрозой, а является спокойным посланием лидера мировой державы. Кроме того, использование Россией "Орешника" стало ответом на эскалацию со стороны западных стран.
Матвиенко также предупредила о возможности необдуманных шагов со стороны проигравшей команды Джо Байдена и заявила, что Россия способна дать адекватный ответ.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
"НАТО - конец". В США сделали тревожное заявление после удара "Орешника"
10:16
 
ВооруженияРОССИЯВалентина Матвиенко
 
 
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