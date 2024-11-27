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Падение набирает обороты - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/padenie-853114909.html
Падение набирает обороты
Падение набирает обороты - 27.11.2024, ПРАЙМ
Падение набирает обороты
Рынок завершил торги резким падением во вторник. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., снизившись на 2,62%, до 2464,35 п., индекс РТС упал на... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T08:52+0300
2024-11-27T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853114909.jpg?1732686770
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рынок завершил торги резким падением во вторник. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., снизившись на 2,62%, до 2464,35 п., индекс РТС упал на 3,8%, до 738,93 п. на фоне заметного ослабления рубля. Введенные ранее санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности.Финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года по МСФО представил новичок рынка - "Озон Фармацевтика". Выручка компании в отчетном периоде повысилась на 33,6% по сравнению с 2023 годом и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб. Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб. Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции "Озон Фармацевтики" привлекательными для долгосрочного инвестора.Госдума одобрила повышение налога на прибыль до 40% для Транснефти на следующие шесть лет. На этом фоне компания сообщает, что уже к 2026 году может столкнуться с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестиционных проектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции. Полагаем, что снижение дивидендного потенциала в бумагах Транснефти в сочетании с ожидаемыми компанией сложностями продолжит оказывать давление на котировки акций.Сегодня выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заедании в декабре. Ожидаем данные по рынку труда, розничным продажам, промышленному производству и недельные данные по индексу потребительских цен.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
08:52 27.11.2024
 

Падение набирает обороты

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рынок завершил торги резким падением во вторник. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., снизившись на 2,62%, до 2464,35 п., индекс РТС упал на 3,8%, до 738,93 п. на фоне заметного ослабления рубля. Введенные ранее санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности.
Финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года по МСФО представил новичок рынка - "Озон Фармацевтика". Выручка компании в отчетном периоде повысилась на 33,6% по сравнению с 2023 годом и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб. Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб. Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции "Озон Фармацевтики" привлекательными для долгосрочного инвестора.
Госдума одобрила повышение налога на прибыль до 40% для Транснефти на следующие шесть лет. На этом фоне компания сообщает, что уже к 2026 году может столкнуться с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестиционных проектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции. Полагаем, что снижение дивидендного потенциала в бумагах Транснефти в сочетании с ожидаемыми компанией сложностями продолжит оказывать давление на котировки акций.
Сегодня выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заедании в декабре. Ожидаем данные по рынку труда, розничным продажам, промышленному производству и недельные данные по индексу потребительских цен.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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