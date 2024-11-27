Падение набирает обороты

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рынок завершил торги резким падением во вторник. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., снизившись на 2,62%, до 2464,35 п., индекс РТС упал на 3,8%, до 738,93 п. на фоне заметного ослабления рубля. Введенные ранее санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности.Финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года по МСФО представил новичок рынка - "Озон Фармацевтика". Выручка компании в отчетном периоде повысилась на 33,6% по сравнению с 2023 годом и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб. Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб. Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции "Озон Фармацевтики" привлекательными для долгосрочного инвестора.Госдума одобрила повышение налога на прибыль до 40% для Транснефти на следующие шесть лет. На этом фоне компания сообщает, что уже к 2026 году может столкнуться с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестиционных проектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции. Полагаем, что снижение дивидендного потенциала в бумагах Транснефти в сочетании с ожидаемыми компанией сложностями продолжит оказывать давление на котировки акций.Сегодня выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заедании в декабре. Ожидаем данные по рынку труда, розничным продажам, промышленному производству и недельные данные по индексу потребительских цен.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рынок завершил торги резким падением во вторник. Индекс МосБиржи пробил уровень поддержки на 2500 п., снизившись на 2,62%, до 2464,35 п., индекс РТС упал на 3,8%, до 738,93 п. на фоне заметного ослабления рубля. Введенные ранее санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности.
Финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года по МСФО представил новичок рынка - "Озон Фармацевтика". Выручка компании в отчетном периоде повысилась на 33,6% по сравнению с 2023 годом и составила 18,1 млрд руб., EBITDA - на 44,2%, до 6,8 млрд руб., чистая прибыль - на 32,2%, до 3,4 млрд руб. Компания сейчас находится на стадии инвестиционного развития, поэтому капитальные расходы выросли на 569% до 2,4 млрд руб., что негативно отразилось на свободном денежном потоке, который снизился на 26,5% до 3,8 млрд руб. Тем не менее текущие инвестиции принесут свои плоды в будущем, что делает акции "Озон Фармацевтики" привлекательными для долгосрочного инвестора.
Госдума одобрила повышение налога на прибыль до 40% для Транснефти на следующие шесть лет. На этом фоне компания сообщает, что уже к 2026 году может столкнуться с дефицитом денежных средств, приостановкой крупных инвестиционных проектов, в том числе по капитальному ремонту и реконструкции. Полагаем, что снижение дивидендного потенциала в бумагах Транснефти в сочетании с ожидаемыми компанией сложностями продолжит оказывать давление на котировки акций.
Сегодня выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заедании в декабре. Ожидаем данные по рынку труда, розничным продажам, промышленному производству и недельные данные по индексу потребительских цен.
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