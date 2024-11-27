Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/partnerstvo-853131595.html
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана
Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:37+0300
2024-11-27T17:21+0300
экономика
владимир путин
казахстан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - подчеркнул российский лидер, обращаясь к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.Путин отметил, что к запланированным переговорам подготовлен ряд документов, среди которых "и совместное заявление, и целый пакет (соглашений) по различным направлениям". "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров (Казахстана) - почти $28,5 млрд торгового оборота было в прошлом году, - он растет, инвестиции приличные - $ 13 млрд в казахстанскую экономику", - констатировал глава Кремля.Он также добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном."Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По заявлению российского президента, большую часть иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях в России, представляют именно казахи. Он отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20241127/obmen-853131225.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, казахстан, россия
Экономика, Владимир Путин, КАЗАХСТАН, РОССИЯ
16:37 27.11.2024 (обновлено: 17:21 27.11.2024)
 
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана

Путин: РФ остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Астаны

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - подчеркнул российский лидер, обращаясь к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.
Путин отметил, что к запланированным переговорам подготовлен ряд документов, среди которых "и совместное заявление, и целый пакет (соглашений) по различным направлениям". "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров (Казахстана) - почти $28,5 млрд торгового оборота было в прошлом году, - он растет, инвестиции приличные - $ 13 млрд в казахстанскую экономику", - констатировал глава Кремля.
Он также добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
В МИД заявили о готовности обменять 630 украинских военнослужащих
16:23
"Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По заявлению российского президента, большую часть иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях в России, представляют именно казахи. Он отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.
 
ЭкономикаВладимир ПутинКАЗАХСТАНРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала