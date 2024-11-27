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Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана
Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:37+0300
2024-11-27T16:37+0300
2024-11-27T17:21+0300
экономика
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин."Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - подчеркнул российский лидер, обращаясь к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.Путин отметил, что к запланированным переговорам подготовлен ряд документов, среди которых "и совместное заявление, и целый пакет (соглашений) по различным направлениям". "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров (Казахстана) - почти $28,5 млрд торгового оборота было в прошлом году, - он растет, инвестиции приличные - $ 13 млрд в казахстанскую экономику", - констатировал глава Кремля.Он также добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном."Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По заявлению российского президента, большую часть иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях в России, представляют именно казахи. Он отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, казахстан, россия
Экономика, Владимир Путин, КАЗАХСТАН, РОССИЯ
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Казахстана
Путин: РФ остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Астаны
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - подчеркнул российский лидер, обращаясь к казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.
Путин отметил, что к запланированным переговорам подготовлен ряд документов, среди которых "и совместное заявление, и целый пакет (соглашений) по различным направлениям". "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров (Казахстана) - почти $28,5 млрд торгового оборота было в прошлом году, - он растет, инвестиции приличные - $ 13 млрд в казахстанскую экономику", - констатировал глава Кремля.
Он также добавил, что Россия очень дорожит развитием гуманитарных связей с Казахстаном.
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"Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По заявлению российского президента, большую часть иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях в России, представляют именно казахи. Он отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Путин поблагодарил Токаева за его постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей. "Мы это чувствуем, чувствуем внимание президента Казахстана. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга", - подчеркнул Путин.