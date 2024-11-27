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В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан

В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан

Львиная доля взаиморасчетов между Россией с Казахстаном проходит в рублях и тенге и это вызывает удовлетворение Москвы, заявил зданию Life, отвечая на вопрос о... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:48+0300

2024-11-27T17:48+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Львиная доля взаиморасчетов между Россией с Казахстаном проходит в рублях и тенге и это вызывает удовлетворение Москвы, заявил зданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex увеличился на 8,95% — до 120,57 рубля, курс доллара — на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро поднялся выше 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.

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россия, кремль, дмитрий песков, доллар, евро, расчеты в нацвалютах