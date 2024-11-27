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В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан
В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан
Львиная доля взаиморасчетов между Россией с Казахстаном проходит в рублях и тенге и это вызывает удовлетворение Москвы, заявил зданию Life, отвечая на вопрос о... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:48+0300
2024-11-27T17:49+0300
россия
кремль
дмитрий песков
доллар
евро
расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Львиная доля взаиморасчетов между Россией с Казахстаном проходит в рублях и тенге и это вызывает удовлетворение Москвы, заявил зданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex увеличился на 8,95% — до 120,57 рубля, курс доллара — на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро поднялся выше 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.
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россия, кремль, дмитрий песков, доллар, евро, расчеты в нацвалютах
РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков, доллар, евро, расчеты в нацвалютах
17:48 27.11.2024 (обновлено: 17:49 27.11.2024)
 
В Кремле рассказали, в каких валютах рассчитываются Россия и Казахстан

Песков: львиная доля взаиморасчетов РФ с Казахстаном проходит в рублях и тенге

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Львиная доля взаиморасчетов между Россией с Казахстаном проходит в рублях и тенге и это вызывает удовлетворение Москвы, заявил зданию Life, отвечая на вопрос о росте курса доллара, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По состоянию на 16.13 мск курс евро на рынке Forex увеличился на 8,95% — до 120,57 рубля, курс доллара — на 8,52%, до 114,4962 рубля. Курс евро поднялся выше 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года.
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Курс юаня на Мосбирже растерял рост и краткосрочно переходит к снижению
17:15
 
РОССИЯКремльДмитрий Песковдоллареврорасчеты в нацвалютах
 
 
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