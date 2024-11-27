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"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского
"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сократить украинское население до 10 миллионов человек, чтобы успешнее провести интеграцию в Евросоюз,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:54+0300
2024-11-27T10:55+0300
политика
владимир зеленский
план
вступление украины в ес
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сократить украинское население до 10 миллионов человек, чтобы успешнее провести интеграцию в Евросоюз, подчеркнул на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — отметил политик.Дубинский объяснил, что меньшая численность населения упростит процесс включения страны в ЕС, поскольку на 40 миллионов человек требуется одна квота евродепутатов, показатель же в 10 миллионов значительно снижает ее размер. Кроме того, с меньшим количеством жителей государство сможет сэкономить на строительстве социальной инфраструктуры.
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владимир зеленский, план, вступление украины в ес
Политика, Владимир Зеленский, план, вступление Украины в ЕС
10:54 27.11.2024 (обновлено: 10:55 27.11.2024)
 
"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского

Дубинский: Зеленский хочет сократить население до 10 млн человек ради ЕС

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сократить украинское население до 10 миллионов человек, чтобы успешнее провести интеграцию в Евросоюз, подчеркнул на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — отметил политик.
Дубинский объяснил, что меньшая численность населения упростит процесс включения страны в ЕС, поскольку на 40 миллионов человек требуется одна квота евродепутатов, показатель же в 10 миллионов значительно снижает ее размер. Кроме того, с меньшим количеством жителей государство сможет сэкономить на строительстве социальной инфраструктуры.
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ПолитикаВладимир Зеленскийпланвступление Украины в ЕС
 
 
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