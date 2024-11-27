https://1prime.ru/20241127/plan-853118341.html

"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского

"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Лучший рабовладелец": в Раде раскрыли новый план Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сократить украинское население до 10 миллионов человек, чтобы успешнее провести интеграцию в Евросоюз,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:54+0300

2024-11-27T10:54+0300

2024-11-27T10:55+0300

политика

владимир зеленский

план

вступление украины в ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен сократить украинское население до 10 миллионов человек, чтобы успешнее провести интеграцию в Евросоюз, подчеркнул на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории", — отметил политик.Дубинский объяснил, что меньшая численность населения упростит процесс включения страны в ЕС, поскольку на 40 миллионов человек требуется одна квота евродепутатов, показатель же в 10 миллионов значительно снижает ее размер. Кроме того, с меньшим количеством жителей государство сможет сэкономить на строительстве социальной инфраструктуры.

https://1prime.ru/20241127/mir-853117829.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, план, вступление украины в ес