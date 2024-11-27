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"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики
"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики
Большинство жителей Польши боятся негативных последствий введения в республике евро, свидетельствуют данные исследования фонда THINК. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:17+0300
2024-11-27T11:17+0300
2024-11-27T11:17+0300
экономика
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ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Большинство жителей Польши боятся негативных последствий введения в республике евро, свидетельствуют данные исследования фонда THINК. Как выяснили исследователи, 48% поляков выступают против евро, а 23% поддерживают его введение в стране. У 19% нет мнения по этому поводу. Участники опроса в основном считают, что принятие Польшей евро принесет больше проблем, чем выгоды. 84% боятся роста цен, 65% - необходимости затянуть пояса, 51% видят в этом решении рост инфляции, 49% - снижение ВВП. "Мы боимся роста цен и инфляции, что отразится на увеличении стоимости жизни как в домохозяйствах, так и у предпринимателей. Хотя мы видим и плюсы, поляки, скорее, ждут негативных последствий принятия европейской валюты", - прокомментировала результаты исследования глава фонда Анна Бихта. Опрос проводился в сентябре 2024 года методом компьютерного интервью на репрезентативной выборке из 1182 человек в возрасте от 18 до 74 лет. Данные о погрешности не приводятся. Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, Венгрия и Чехия.
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польша, евро, иностранная валюта
Экономика, ПОЛЬША, евро, иностранная валюта
"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики
THINК: жители Польши боятся негативных последствий введения в республике евро
ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Большинство жителей Польши боятся негативных последствий введения в республике евро, свидетельствуют данные исследования фонда THINК.
Как выяснили исследователи, 48% поляков выступают против евро, а 23% поддерживают его введение в стране. У 19% нет мнения по этому поводу.
Участники опроса в основном считают, что принятие Польшей евро принесет больше проблем, чем выгоды. 84% боятся роста цен, 65% - необходимости затянуть пояса, 51% видят в этом решении рост инфляции, 49% - снижение ВВП.
"Мы боимся роста цен и инфляции, что отразится на увеличении стоимости жизни как в домохозяйствах, так и у предпринимателей. Хотя мы видим и плюсы, поляки, скорее, ждут негативных последствий принятия европейской валюты", - прокомментировала результаты исследования глава фонда Анна Бихта.
Опрос проводился в сентябре 2024 года методом компьютерного интервью на репрезентативной выборке из 1182 человек в возрасте от 18 до 74 лет. Данные о погрешности не приводятся.
Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, Венгрия и Чехия.
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