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"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики

"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Мы боимся". В Польше рассказали о новой угрозе для республики

Большинство жителей Польши боятся негативных последствий введения в республике евро, свидетельствуют данные исследования фонда THINК. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T11:17+0300

2024-11-27T11:17+0300

2024-11-27T11:17+0300

экономика

польша

евро

иностранная валюта

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ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Большинство жителей Польши боятся негативных последствий введения в республике евро, свидетельствуют данные исследования фонда THINК. Как выяснили исследователи, 48% поляков выступают против евро, а 23% поддерживают его введение в стране. У 19% нет мнения по этому поводу. Участники опроса в основном считают, что принятие Польшей евро принесет больше проблем, чем выгоды. 84% боятся роста цен, 65% - необходимости затянуть пояса, 51% видят в этом решении рост инфляции, 49% - снижение ВВП. "Мы боимся роста цен и инфляции, что отразится на увеличении стоимости жизни как в домохозяйствах, так и у предпринимателей. Хотя мы видим и плюсы, поляки, скорее, ждут негативных последствий принятия европейской валюты", - прокомментировала результаты исследования глава фонда Анна Бихта. Опрос проводился в сентябре 2024 года методом компьютерного интервью на репрезентативной выборке из 1182 человек в возрасте от 18 до 74 лет. Данные о погрешности не приводятся. Из десяти государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – помимо самой Польши, Венгрия и Чехия.

https://1prime.ru/20241126/polsha-853110103.html

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польша, евро, иностранная валюта