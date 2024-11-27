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Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка
Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка - 27.11.2024, ПРАЙМ
Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка
Украина получила транш помощи от Всемирного банка в размере 4,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:53+0300
2024-11-27T12:53+0300
экономика
украина
всемирный банк
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Украина получила транш помощи от Всемирного банка в размере 4,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - отметил политик в своем Telegram-канале. Ранее украинский парламентарий Александра Устинова рассказала, что дыры в государственном бюджете страны закрывают посредством финансовых траншей Запада. При этом в случае прекращения поддержки Вашингтона Киев будет вынужден прийти "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".
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украина, всемирный банк, финансовая помощь для украины
Экономика, УКРАИНА, Всемирный банк, финансовая помощь для Украины
12:53 27.11.2024
 
Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка

Шмыгаль: Украина получила от Всемирного банка $4,8 млрд помощи

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Украина получила транш помощи от Всемирного банка в размере 4,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - отметил политик в своем Telegram-канале.
Ранее украинский парламентарий Александра Устинова рассказала, что дыры в государственном бюджете страны закрывают посредством финансовых траншей Запада. При этом в случае прекращения поддержки Вашингтона Киев будет вынужден прийти "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".
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ЭкономикаУКРАИНАВсемирный банкфинансовая помощь для Украины
 
 
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