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Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка - 27.11.2024, ПРАЙМ

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получила транш помощи от Всемирного банка в размере 4,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:53+0300

2024-11-27T12:53+0300

2024-11-27T12:53+0300

экономика

украина

всемирный банк

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Украина получила транш помощи от Всемирного банка в размере 4,8 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - отметил политик в своем Telegram-канале. Ранее украинский парламентарий Александра Устинова рассказала, что дыры в государственном бюджете страны закрывают посредством финансовых траншей Запада. При этом в случае прекращения поддержки Вашингтона Киев будет вынужден прийти "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".

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украина, всемирный банк, финансовая помощь для украины