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Украины не избежать. Эксперт оценил пути поставок газа в Приднестровье

Украины не избежать. Эксперт оценил пути поставок газа в Приднестровье - 27.11.2024, ПРАЙМ

Украины не избежать. Эксперт оценил пути поставок газа в Приднестровье

Существует несколько вариантов поставок российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, в том числе реверсом по Трансбалканскому... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:14+0300

2024-11-27T17:14+0300

2024-11-27T17:14+0300

энергетика

газ

россия

приднестровье

украина

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Существует несколько вариантов поставок российского газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, в том числе реверсом по Трансбалканскому газопроводу из Турции, но все они идут через территорию Украины, географически этого не избежать, такое мнение высказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Приднестровье рискует остаться без поставок российского газа с января 2025 года, когда истечет контракт на транзит российского газа через ГТС Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Молдова Виктор Парликов в понедельник провели рабочую встречу, на которой договорились продолжить обсуждение поставок российского газа в Молдавию с 1 января. Позже газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что "Газпром" продолжит поставлять газ в Приднестровье в объеме 2 миллиардов кубометров в год и по истечении транзитного контракта с Украиной, а определиться с маршрутом стороны могут уже к концу декабря. "В Приднестровье теоретически можно организовать реверсные поставки по Трансбалканскому газопроводу (из Турции через Болгарию и Румынию - ред.), но после Румынии он дважды пересекает территорию Одесской области, то есть предполагает тот же украинский транзит", - сказал Белогорьев. "Географически Приднестровье в любом случае зависит от украинского транзита, независимо от того, с востока, северо-запада или юга эти поставки осуществлять", - подчеркнул собеседник агентства. Парликов ранее в среду сообщил журналистам, что "Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье после Нового года. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение импорта российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14-15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

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газ, россия, приднестровье, украина