https://1prime.ru/20241127/prokat-853139424.html
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента
Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:40+0300
2024-11-27T19:40+0300
2024-11-27T19:40+0300
экономика
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производство проката
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде также снизился на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года – до 46,1 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 6,5% и составило 42,5 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев снизился на 5,9% - до 10,7 миллиона тонн.
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россия, росстат, производство проката
Экономика, РОССИЯ, Росстат, производство проката
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента
РФ в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5%, до 50,1 млн тонн
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде также снизился на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года – до 46,1 миллиона тонн.
Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 6,5% и составило 42,5 миллиона тонн.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев снизился на 5,9% - до 10,7 миллиона тонн.
Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году