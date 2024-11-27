https://1prime.ru/20241127/prokat-853139424.html

Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента

Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента

Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:40+0300

2024-11-27T19:40+0300

2024-11-27T19:40+0300

экономика

россия

росстат

производство проката

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде также снизился на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года – до 46,1 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 6,5% и составило 42,5 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев снизился на 5,9% - до 10,7 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20241127/stal-853134857.html

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россия, росстат, производство проката