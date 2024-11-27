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Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/prokat-853139424.html
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента
Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:40+0300
2024-11-27T19:40+0300
экономика
россия
росстат
производство проката
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде также снизился на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года – до 46,1 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 6,5% и составило 42,5 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев снизился на 5,9% - до 10,7 миллиона тонн.
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россия, росстат, производство проката
Экономика, РОССИЯ, Росстат, производство проката
19:40 27.11.2024
 
Россия в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5 процента

РФ в январе-октябре сократила выпуск стального проката на 7,5%, до 50,1 млн тонн

© fotolia.comМеталл
Металл - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© fotolia.com
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России в январе-октябре сократилось на 7,5% в годовом выражении - до 50,1 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде также снизился на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года – до 46,1 миллиона тонн.
Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах сократилось на 6,5% и составило 42,5 миллиона тонн.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за девять месяцев снизился на 5,9% - до 10,7 миллиона тонн.
Металлург - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯРосстатпроизводство проката
 
 
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