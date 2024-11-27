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Российская промышленность в октябре выросла на 4,8 процента

Российская промышленность в октябре выросла на 4,8 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Российская промышленность в октябре выросла на 4,8 процента

Промышленное производство в России в октябре ускорило рост до 4,8% в годовом выражении с 3,2% в сентябре, в месячном - выросло на 6,6%, свидетельствуют данные... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:12+0300

2024-11-27T19:12+0300

2024-11-27T19:12+0300

экономика

россия

росстат

промышленность

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в октябре ускорило рост до 4,8% в годовом выражении с 3,2% в сентябре, в месячном - выросло на 6,6%, свидетельствуют данные Росстата. С исключением сезонного и календарного факторов в октябре текущего года промышленное производство выросло на 0,5%. За январь-октябрь промышленность показала рост на 4,4% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в октябре в годовом выражении снизилось на 2% после снижения на 1,8% в сентябре; за январь-октябрь снижение составило 0,7% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в октябре ускорила рост до 9,6% в годовом выражении с 6,6% месяцем ранее; за 10 месяцев выросла на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в октябре в годовом выражении снизилось на 1,4% после снижения на 3,1% в сентябре; в январе-октябре выросло на 0,4% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в октябре выросло на 1% в годовом выражении после роста на 1,7% месяцем ранее; за десять месяцев - на 3%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.

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россия, росстат, промышленность